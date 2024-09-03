Зампред Сбера назвал точки роста для индийского экспорта в Россию

Попов назвал фарму и машиностроение точками роста индийского экспорта в РФ.

Зампред Сбербанка Анатолий Попов в интервью Reuters на ВЭФ назвал машиностроение, строительную технику, фармацевтику и химпромышленность точками роста для индийского экспорта в Россию.

«Это очень широкий спектр, начиная от товаров машиностроения, строительной техники, фармацевтики и химической промышленности. Индия — самодостаточная огромная экономика, способная удовлетворить собственные потребности. Поэтому любой товар, который Россия импортировала ранее, можно закупать в Индии. Например, в магазинах строительных материалов в РФ можно найти индийский керамогранит и другие материалы», — сказал Попов.

Зампред Сбера также напомнил, что индийский филиал в структуре Сбербанка уже достаточно давно существует, ему 14 лет. И все это время каких-то значительных трудностей в работе филиала не наблюдалось.

«Понятно, что активное взаимодействие между Россией и Индией стало более интенсивным начиная с 2022 года. Индийский рынок сам по себе растущий за счет внутреннего потребления. Скорее, экономика Индии на этом этапе развития ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса. В 2022 году произошел огромный рост интереса российского бизнеса к индийскому рынку, потому что в каком-то смысле этот рынок является альтернативой другим по поставкам продукции. Фактически, на индийском рынке можно найти все, что нужно российским импортерам — 95 процентов того, что им нужно», — сказал Попов.