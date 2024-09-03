На ВЭФ начал работу павильон Россельхозбанка и Туризм.РФ

3 сентября на Восточном экономическом форуме состоялось открытие павильона Россельхозбанка и Туризм.РФ на выставке «Улица Дальнего Востока». Объект расположен на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В открытии приняли участие заместитель председателя правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов и генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

«Россельхозбанку важно, чтобы фермерские хозяйства работали максимально эффективно. И здесь сельский туризм играет роль важного источника дополнительного дохода. В некоторых случаях доля прибыли фермеров от агротуристической деятельности достигает 75%. Для экономики Дальнего Востока агротуризм способен стать настоящим драйвером роста. Здесь очень разнообразная сельская местность и агросектор, набирающий обороты. Раскрыть этот потенциал – наша задача. Сейчас на нашей платформе сельских путешествий Своё За городом представлено около 500 ферм, в том числе на Дальнем Востоке. Я уверен, что веранда РСХБ и Туризм.РФ будет отличной витриной туристических возможностей Дальнего Востока и точкой притяжения для гостей Форума», – сказал на открытии заместитель председателя правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

«Дальний Восток — это почти 40% территории России. 13 регионов, каждый из регионов по-своему уникален и самобытен. Президент и Правительство России подчеркивают исключительную важность опережающего развития Дальнего Востока. И туризм — один из драйверов. Более 20% инвестиционного портфеля Туризм.РФ приходится на регионы Дальнего Востока. Курорты «Долина Айна», «Парк Три Вулкана», семейный центр «Аквапарадайз» на Острове Русский, эти и другие проекты в ближайшие годы, должны привлечь в регион дополнительно более 1,5 млн туристов», — рассказал генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.

В павильоне будет организован ряд культурных и деловых мероприятий. Гостей форума познакомят с реализуемыми на Дальнем Востоке туристическими инвестпроектами.