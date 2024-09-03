Будущие металлурги будут обучаться в Шелехове

Специальность «Металлургическое производство» в местном техникуме открыли c сентября 2024 года.

При поддержке Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ в Шелеховском филиале Иркутского техникума архитектуры и строительства (ИТАС) прошла торжественная линейка, на которой презентовали новое металлургическое направление. Для шелеховских студентов выделено 25 бюджетных мест и 5 коммерческих.

Теперь у шелеховчан появилась отличная возможность получить востребованную профессию, а для компании РУСАЛ – подготовить будущих квалифицированных рабочих.

– Кадровый дефицит, особенно в обрабатывающей промышленности и на производстве, остается одной из важнейших проблем для нашей страны. Тесное взаимодействие бизнеса с учебными заведениями дает возможность максимально быстро и эффективно готовить кадры для экономики, – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа.

На торжественное открытие приехали поздравить студентов и педагогов министр образования Иркутской области Максим Парфенов, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Фёдор Саломатов, глава города Шелехова Алексей Тенигин и директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых.

– Сегодня мы понимаем, что металлургия – одна из ведущих отраслей экономики страны. Поэтому техникум открывает новое важнейшее направление во взаимодействии с основным партнером и работодателем Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ. Я уверен, у этого сотрудничества большое будущее. Это начало большого пути взаимодействия ИркАЗа и шелеховского техникума, – Максим Парфёнов, министр образования Иркутской области.

Компания РУСАЛ выделила на открытие металлургического направления в техникуме около 9 млн. рублей. На эти средства в учебном заведении оборудовали лабораторию, кабинет теоретического обучения и компьютерный класс. Кроме того, для студентов закупили учебные стенды и специальную литературу.