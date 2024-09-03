Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным льготным периодом

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 августовского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры как длительность льготного периода, диапазон ставок кредитования (в рекламе и в тарифах на сайтах банков), полную стоимость кредита (ПСК) и лимит кредитования. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, условия снятия наличных, а также другие критерии.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».