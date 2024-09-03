Жители Прибайкалья летом чаще отдыхали за границей

Жители Иркутской области в июне – августе 2024 года выезжали в отпуск за границу на 11% чаще, чем прошлым летом. При этом иркутяне кардинально сменили популярное направление — в этом году место Абхазии в топ-5 популярных туристических направлений занял Китай. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

Наиболее частым направлением выездного туризма в регионе стал Китай — поток отдыхающих в эту страну увеличился более чем в два раза в сравнении с прошлым летом. Поднебесную посетил каждый восьмой житель Иркутской области, отправившийся за рубеж. Вторым по популярности стал Таиланд, куда отправились 12% иркутян. В пятёрку лидеров также вошли Турция (10%), Монголия (9%) и Казахстан (9%).

Вместе с тем в Абхазии летние отпуска туристы из Прибайкалья стали проводить почти на треть реже. В целом в летний период жители региона посетили более ста стран. Первая пятерка самых популярных стран у отдыхающих из Иркутской области, как и в прошлый сезон отпусков, находятся в Азии.

В целом по России интерес к отдыху в этой части света переживает настоящий бум, летом 2024 года туда отправилось на 50% больше наших соотечественников. Общее число россиян, выехавших за рубеж в тёплое время года, выросло на 7% по отношению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной страной в федеральном рейтинге стала Турция: её выбрали 22% наших соотечественников. В топ-5 также вошли Абхазия (10%), Белоруссия (9%), Казахстан (8%) и Грузия (6%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. Самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза.

Азия в целом продолжает показывать наиболее высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106%), Китай (+81%), Японию (+64%) и Таиланд (+58%). В тройку лидеров по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 86% всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 33% чаще, а также у Эфиопии – здесь рост составил 23%.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать россиян, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, в Турцию – на 9%, а в ОАЭ – всего на 3%.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России в Старом Свете вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Румыния стала ещё и самой растущей по турпотоку из России европейской страной (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идёт Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том что в США стали ездить на 21% чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.