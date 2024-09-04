Сбер фиксирует небольшое снижение инфляции в РФ

При этом, как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, этого будет недостаточно для снижения Банком России ключевой ставки

Сбербанк фиксирует небольшое снижение инфляции в России, но этого будет недостаточно для снижения Банком России ключевой ставки. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Снижение ставки начнется тогда, когда начнется устойчивый тренд на снижение инфляции. Мы сейчас по ранним индикаторам, которые у нас называются «СберИндекс», видим небольшое изменение тренда вниз именно в части инфляции. Достаточно ли его будет Центробанку, чтобы принять решение о снижении ставки – однозначно нет», – сказал он.

Ведяхин полагает, что снижения ключевой ставки пока не будет. «В моем понимании, сейчас 50 на 50 – либо оставят как есть, либо повысят», – добавил он.