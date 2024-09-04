Все большее количество загородных застройщиков интересуется работой по 214-ФЗ в ИЖС

Загородные девелоперы хорошо осведомлены о Федеральном законе № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". С момента его принятия в 2019 году, действие 214-ФЗ было распространено на строительство жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот шаг стал важным изменением в регулировании рынка загородного жилья. Разобраться в действующем законодательстве помогут эксперты Школы загородного девелопмента «Хрустальный».

Новшества 214-ФЗ в контексте ИЖС

Согласно нововведениям, застройщики, которые возводят дома в рамках ИЖС, обязаны использовать счета эскроу или предоставлять покупателям банковские гарантии. Это новшество создает более безопасные условия для покупателей, снижая риски, связанные с недобросовестными застройщиками.

Что такое счета эскроу?

Счета эскроу представляют собой специальные банковские счета, на которые покупатели недвижимости переводят свои средства. Эти средства замораживаются до тех пор, пока застройщик не выполнит свои обязательства по договору долевого участия. Как только обязательства будут выполнены, деньги перечисляются на счет застройщика. Это механизма защиты интересов покупателей становится особенно актуальным в условиях современных реалий рынка.

Преимущества и недостатки 214-ФЗ для загородных девелоперов

Преимущества:

Повышение доверия покупателей к застройщику: защитные механизмы в виде счетов эскроу создают уверенность у покупателей. Возможность привлечения большего количества покупателей: закон позволяет девелоперам расширять свою клиентскую базу, включая тех, кто ранее опасался инвестировать в загородное жилье. Получение льготного финансирования: государственные и банковские программы могут предложить более выгодные условия для застройщиков, работающих по 214-ФЗ.

Недостатки:

Более высокая стоимость строительства дома: дополнительные расходы на создание и сопровождение счетов эскроу могут увеличивать стоимость проектов. Длительные сроки строительства: запуск новых проектов может занять больше времени ввиду необходимости соблюдения всех регуляторных требований. Необходимость оформления банковских гарантий: это требует дополнительных временных и финансовых затрат на этапе подготовки проектов.

Что выбрать загородному девелоперу: эскроу или 214-ФЗ?

Выбор между работой на условиях 214-ФЗ и традиционной схемой зависит от конкретной ситуации застройщика. Загородному девелоперу следует ориентироваться на свои цели и возможности.

Рассмотрите 214-ФЗ, если вы:

Хотите повысить доверие покупателей: прозрачность и защита интересов клиентов важны для успеха компании.

Желаете привлечь больше клиентов: защита покупателя может увеличить количество сделок.

Ищете льготное финансирование: программы и условия, доступные для застройщиков с использованием 214-ФЗ, могут быть более выгодными.

Если эти факторы имеют значение для вашей стратегии, стоит рассмотреть применение 214-ФЗ. В противном случае, если загородный девелопер не готов к дополнительным расходам и срокам, можно продолжать работать по старой схеме, однако это будет менее конкурентоспособной стратегией.

В своих проектах девелоперская группа «Хрустальный» работает по 214-ФЗ, но он не для всех.

Он защищает покупателей недвижимости в ИЖС от недобросовестных застройщиков. Однако компания также понимает, что 214-ФЗ подходит не всем застройщикам. Если вы не уверены, подходит ли вам 214-ФЗ, проконсультируйтесь с юристом или специалистом по недвижимости.