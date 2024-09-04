Каждый четвертый житель Сибири хотел бы иметь собственный бизнес

Об этом говорят результаты исследования*, проведенного ВТБ в преддверии ВЭФ-2024. Треть сибиряков-участников опроса готова начать свое дело с членами семьи, еще столько же – в одиночку.

Четверти для старта достаточно суммы до 300 тысяч рублей. Большая часть планирует самостоятельно накопить эти средства, у 9% они уже есть. Больше 20% готовы открыть новый бизнес в этом году. Чаще всего сибиряки выбирают торговлю, сферу обслуживания, образование, дизайн и творчество.

В целом по России 25% его участников хотели бы открыть свой бизнес. Выше доля желающих в Южном федеральном округе – 32%, Центральном – 29% и на Кавказе – 28%. 10% опрошенных по стране уже имеют свой бизнес, из них 3% хотят открыть еще один, в Сибири эти доли 5% и 1% соответственно.

«Вклад среднего и малого бизнеса в экономику страны огромен. Это не только товары и услуги, не только налоговые поступления, но также и новые рабочие места. Поэтому стремление россиян создавать собственный бизнес и привлекать в него родных и близких должно получать максимальную поддержку со стороны государства и системообразующих структур», – отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

46% опрошенных сибиряков планируют накопить стартовый капитал, еще 28% хотят комбинировать накопленные собственные средства с кредитными. Открыть дело полностью на кредитные средства готовы только 17% опрошенных, еще 9% уже располагают необходимой для этого суммой.

В ответ на вопрос о том, что помогло бы открыть бизнес прямо сейчас, 48% респондентов из Сибири назвали поддержку государства и низкие налоги. Перспективная идея и наличие бизнес-плана и готовой стратегии простимулировали бы 46% опрошенных. 44% готовы начать при наличии достаточной суммы.

Основные страхи будущих бизнесменов – риск не окупить затраты и прогореть (72%), вероятность бюрократии и коррупции (30%) или «грязной» конкуренции и рейдерства (30%).

* Исследование проводилось в августе 2024 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, количество участников – 1500 человек.