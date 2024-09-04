Рост рынка кредитных карт определит кредиты наличными в этом году

По итогам восьми месяцев 2024 года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть (+840 млрд рублей), в то время как портфель кредитов наличными вырос только на 7% (+683 млрд рублей).

До конца года рынок кредитных карт, по оценке ВТБ, удержит лидерство в сравнении с кредитами наличными, что продолжит тренд последних лет. Портфель кредитных карт увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%. Такой прогноз в ходе ВЭФ-2024 озвучил руководитель департамента розничного кредитного бизнеса Роман Шаехов.

«В этом году политика регулятора направлена на сдерживание розничного кредитования – за счет повышения ключевой ставки и возврата предельных значений ПСК происходит постепенное «охлаждение» потребительского спроса, а рост макропруденциальных надбавок и ужесточение макропродунциальных лимитов приводят к удорожанию необеспеченного кредитования для банков. Из-за ограничений на оформление новых кредитов клиенты стали активно пользоваться кредитными картами, в том числе оформленными ранее в условиях менее «жесткого» макропруденциального регулирования. Это позволяет портфелю кредитных карт третий год подряд расти быстрее, чем кредиты наличными. Мы прогнозируем, что до конца года снизятся темпы выдач новых кредитных карт в связи с разъяснениями регулятора в части правил расчета полной стоимости кредита. Рост портфеля будет обеспечен за счет ранее выданных продуктов», – прокомментировал Роман Шаехов.

По словам топ-менеджера, поддержкой рынка кредитов наличными может выступить традиционный повышенный спрос на займы в конце года. Однако сдерживающие факторы, направленные на его «охлаждение», не позволят серьезно повлиять на рост кредитного портфеля в этом сегменте.