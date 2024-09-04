Работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков и компетенций

Аналитики hh.ru провели опрос среди работодателей и выяснили, как они поступают, если у подходящего кандидата на вакансию не хватает нужных навыков или они недостаточно развиты.

Результаты опроса российских работодателей, который провела служба исследований hh.ru, показали, что обычно работодатели не готовы отказываться от перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных навыков и компетенций. В частности, 59% компаний принимают таких кандидатов на работу и закрепляют за ними наставников, еще 51% готовы предложить обучение внутри компании, и если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их уже на практике.

Только 32% компаний не готовы продолжать сотрудничество с соискателем, который не полностью соответствует профилю должности, и продолжают искать будущего работника, перебирая кандидатов. Также по 2% компаний посоветуют такому кандидату пройти обучение за собственный счет или информируют его о подходящих государственных курсах, предлагая после этого вернуться к вакансии.

Важно, что отношение работодателей к соискателям с недостаточно развитыми навыками за последние два года заметно изменилось с лучшую сторону. Так, в 2022 году в аналогичном опросе сразу 46% компаний отказались бы дать шанс кандидату, который не до конца соответствует их требованиям, а сейчас доля таких компаний уменьшилась на 14 п.п. В то же время на 9 п.п выросла доля работодателей, которые предлагают соискателям пройти внутреннее обучение.