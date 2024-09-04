Губернатор Иркутской области посетил Монголию в составе делегации президента России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Они проходят в Монголии.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона вошел в состав делегации, которую возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин. В ней также работают Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министры Правительства Российской Федерации, руководители крупных компаний, главы регионов. Делегация прибыла по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.

— В 1939 году верная своему союзническому долгу наша страна незамедлительно, сразу же после вторжения японских милитаристов откликнулась на просьбу монгольского правительства о помощи. Советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий, решительный отпор агрессору и отстояли суверенитет, территориальную целостность Монголии. Именно на полях сражений в Монголии раскрылся и полководческий талант будущего Маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова, которого здесь помнят, знают и чтят. В России хорошо помнят и ценят вклад монгольского народа в борьбу с нацизмом и милитаризмом. Убеждён, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения, – сказал Владимир Путин.

Участники торжественных мероприятий, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложили цветы к Мемориальному комплексу им. Г.К. Жукова в Улан-Баторе.

В 2023 году Иркутская область взяла шефство над мемориалом и организовала его реконструкцию. На площади заменили тротуарную плитку, привели в порядок гранитный постамент памятника и сам бюст, поменяли ограждение площадки сквера, установили новые скамейки. Также при поддержке Иркутской области в Улан-Баторе обновили Дом-музей легендарного военачальника Георгия Жукова. Отремонтировали фасад, в выставочных залах провели частичный косметический ремонт.

– 85 лет назад на Халхин-Голе советско-монгольские войска под командованием Георгия Жукова окружили и разгромили японскую армию. Это позволило сохранить суверенитет и территориальную целостность Монголии. Для меня честь присутствовать на торжествах в честь этой победы. Я поздравляю с праздничной датой жителей Монголии. Эта страна – добрый сосед и стратегический партнер Иркутской области. В первом полугодии 2024 года объём внешнеторгового оборота Иркутской области и Монголии составил 44,3 млн долларов, это выше аналогичного периода прошлого года на 25%. Из них экспорт нашего региона составляет 43,4 млн долларов, – сказал Игорь Кобзев.

По итогам 2023 года в рамках бизнес-миссий Иркутской области и Монголии, в которых приняли участие более 40 компаний, заключено 23 экспортных контракта на сумму свыше 8,4 млн долларов.

Они предусматривают поставку продуктов питания, кондитерских изделий, масложировой продукции, модульно-панельных деревянных домокомплектов, запорной арматуры, запчастей и комплектующих для промышленного оборудования, услуг в сфере туризма. В 2024 году уже состоялось две бизнес-миссии, подписано пять экспортных контрактов на сумму свыше 137 тысяч долларов США. В октябре планируется провести ещё одну бизнес-миссию иркутских компаний в Монголию. Ведется отбор её участников.

Сейчас в Монголии работает VI Международная молодежная экспедиция «Память сильнее времени», которая стартовала из Иркутска. Её участники отправились на Халхин-Гол, по пути проводят встречи с жителями, молодёжью, военнослужащими, рассказывают о событиях 1939 года. Также они инициируют архивно-изыскательские работы.

Участники проекта примут участие в захоронении с воинскими почестями останков военнослужащих Красной Армии, обнаруженных на Халхин-Голе поисковым отрядом «Верность».