Иркутские работодатели стали чаще мотивировать кандидатов корпоративной пенсионной программой

Совместное исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и НПФ Эволюция демонстрирует постепенный рост упоминаемости корпоративных пенсионных программ (КПП) в соцпакетах вакансий, предлагаемых работодателями Иркутской области.

За первое полугодие 2024 года компании Иркутской области опубликовали 1,5 тыс. вакансий, включающих корпоративную пенсионную программу как мотивирующую льготу. Это на 16% больше аналогичных показателей 2023 года (для сравнения – в целом по стране динамика составила +4%).

Самый заметный рост предложений корпоративной пенсии зафиксирован в Магаданской области (+114%), Ставропольском крае (+114%), в Тюменской области (+75%), Омской области (+63%) и Карелии (+50%).

А в разрезе профессиональных отраслей, значительно чаще корпоративные пенсионные программы стали предлагать в сфере PR и маркетинга – здесь число предложений увеличилось в восемь раз. Также в лидерах финансовая отрасль (рост почти в 5 раз), машиностроение и торговля (рост в 3 раза), нефтегазовая отрасль (в 2,9 раз), лесная промышленность и деревообработка (в 2 раза).

«Увеличение корпоративных пенсионных программ в соцпакетах работодателей говорит о том, что российские компании все больше внимания уделяют заботе о финансовом будущем своих сотрудников. Переход бизнеса к такой социальной ответственности – позитивный знак не только для рынка труда, но и для всей пенсионной отрасли страны», – отметила генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.