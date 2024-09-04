Иркутск вошел в тройку регионов самых бюджетных летних направлений

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса путешествий МТС Travel и Bronevik.com подвела итоги летнего туристического сезона. Средний чек проживания в отелях и других объектах размещения по России составил 5 300 рублей за ночь. При этом Иркутск стал одним из самых бюджетных туристических городов летом 2024 года.

Иркутск вошел в тройку направлений с наиболее низкой стоимостью проживания – средний чек там составил 3 500 рублей в сутки. В Иркутск туристы приезжают в первую очередь, чтобы затем отправиться на Байкал. Количество бронирований в столице Иркутской области этим летом выросло на 18% год к году.

Второе место по выгодности размещения летом занял Краснодар – в среднем за проживание там путешественники платили 3 300 рублей за ночь. Остановившись в Краснодаре, туристам удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром туристических локаций. Летом в городе было сделано на 31% бронирований, чем годом ранее.

Среди популярных туристических городов наиболее бюджетным оказался Рыбинск Ярославской области – средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3 200 рублей. Город привлекателен для туристов своей архитектурой и необычными вывесками в дореволюционном стиле, а также удобен поездок выходного дня из центральных регионов. Прошедшим летом количество бронирований в отелях и апартаментах Рыбинска выросло на 64% в годовом сопоставлении.

ТОП бюджетных туристических городов РФ летом 2024 года

Рыбинск 3 200 руб. Краснодар 3 300 руб. Иркутск 3 500 руб. Рязань 3 500 руб. Астрахань 3 500 руб. Смоленск 3 600 руб. Вологда 3 600 руб. Тверь 3 600 руб. Ростов Великий 3 700 руб.

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах близ Сочи — в Сириусе (10 700 рублей в сутки), на Красная Поляне (10 200 рублей в сутки) и в Адлере (8 600 рублей в сутки), а также в курортных городах Калининградской области Зеленоградске (10 000 рублей в сутки) и Светлогорске (8 600 рублей в сутки).

По данным МТС Travel, спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 34% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани – 9% и 3% от всех бронирований по стране соответственно. Кроме того, около 7% бронирований самостоятельными туристами пришлось на курорты Краснодарского края.