Работников банковской сферы будут готовить в Иркутской области по-новому

В Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма открылся кластер «Правоохранительная сфера и управление» по федеральному проекту «Профессионалитет». Сбер выступил партнером образовательного проекта.

Эксперты Байкальского банка вошли в Наблюдательный совет кластера, участвовали в разработке планировочных решений и дизайна учебных пространств. Благодаря этому была создана учебная «Зона нефинансовых банковских сервисов», чтобы студенты могли изучать современные банковские технологии уже в стенах колледжа с использованием умных устройств Сбера.

«Для направления “Банковское дело” преподаватели учебного прошли стажировку в Сбере. Совместно с колледжем мы доработали образовательные программы и создали дополнительный профессиональный модуль по дистанционному банковскому обслуживанию. Утвердили карьерные карты выпускников. Это новый для нас опыт. Мы уверены, что девиз проекта — “Мы в хорошей компании!” — по-настоящему объединяет преподавателей, студентов и работодателей», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Сегодня для наших студентов открылись еще одни двери в профессию, на которую они пришли учится. Федеральный проект "Профессионалитет" должен максимально приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в реальных секторах экономики и дает нашим студентам большое преимущество: они могут уже во время обучения найти работу, тем более что наши партнеры по проекту, включая Сбер — крупнейшие работодатели региона», — Наталья Кудинова, директор Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма.

С начала 2024 года на работу в Байкальский банк устроились четыре выпускника Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма и семь — колледжа БГУ. Студенты этих учебных заведений проходят оплачиваемую стажировку в компании.