Отмена льготной ипотеки разбалансировала статистику кредитования за июль

С 1 июля завершена льготная ипотека, затем власти ужесточили условия по семейной и IT программам. Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги июля 2024 г. на рынке ипотечного кредитования России и выяснили, как эти события повлияли на динамику числа выдач и другие важнейшие индикаторы ипотечного рынка.

Количество выдач на рынке новостроек снизилось в 4,5 раза

В июле 2024 г. в России было выдано 107,2 тыс. ипотек – это на 47% меньше, чем в июне. В сегменте новостроек показатель снизился сразу на 78%, на вторичке – на 9%, в ИЖС – на 19%.

На первичном рынке в июле было выдано лишь 20,7 тыс. жилищных кредитов – это одно из самых низких значений за последние годы (меньше ипотек за последние 2.5 года выдавали только в январе 2023 г. и в апреле-мае 2022 г.). Снижение на 78% (или в 4,5 раза) – наиболее сильное на рынке за всю его историю. Однако при оценке глубины спада важно учитывать два важных аспекта: во-первых, это снижение относительно высокого уровня июня 2024 г., во-вторых, были приостановлены выдачи кредитов по семейной программе в первой декаде месяца и по IT-ипотеке в течение всего июля. Это же в целом актуально и для загородного рынка.

Сокращение числа выдач на вторичном рынке связано лишь с высокой базой июня. По сравнению с другими предыдущими месяцами 2024 г. показатель вполне успешный. А количество сделок на вторичном рынке (и ипотечных, и за “живые деньги”) в июле даже выше, чем в июне (по имеющимся данным Росреестра в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

В результате более сильного снижения на рынке новостроек доля его сократилась до 19% от всего числа выдач жилищных кредитов в стране. Для сравнения, в июне этот показатель был рекордным – 47%, а в среднем за 2022-2024 гг. он составил 33%.

По сравнению с июлем прошлого года число выдач на первичном рынке ниже на 60%, на вторичном рынке – на 28%. Это вполне ожидаемо, ведь год назад ипотечные условия были значительно комфортнее.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ

С апреля 2024 г. ЦБ стал отдельно публиковать данные по выдачам ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС (ранее эти данные автоматическими относились в наших расчетах ко вторичному рынку).

Регионы Дальнего Востока и Арктики легче пережили отмену льготной ипотеки за счет действия региональных программ

Регионы с наименьшим снижением количества выданных ипотечных жилищных кредитов на рынке новостроек в июле – Еврейская АО, Якутия, Ингушетия, Сахалинская область, Забайкальский край, Бурятия, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская область и Тульская область (от 42 до 66% при среднем значении по стране в 78%).

8 из 10 регионов – это локации, где действует Дальневосточная или Арктическая ипотека, причем здесь на эти программы в январе-июле 2024 г. пришлось от 55% до 90% всех выдач льготных жилищных кредитов. Т.е. завершение льготной ипотеки, а также ужесточение условий по семейной и IT программам не так сильно сказалось на рынках этих регионов, как в других субъектах РФ.

Средний размер взятого кредита на новостройку увеличился, а срок кредитования снизился

На рынке новостроек средний размер кредита в июле 2024 г. составил 5,7 млн рублей – он заметно увеличился относительно предыдущих месяцев из-за ухудшения ипотечных условий (в июне – 5 млн рублей). На вторичном рынке, напротив, показатель немного снизился (до 2,8 млн рублей).

Динамика среднего размера ипотечного кредита в РФ по кварталам

Средний срок, на который берут ипотеку на первичном и вторичном рынках в РФ, в июле снизился до 290 дней (около 24 лет) – при высоких ставках кредиты на длительный срок не так привлекательны, как при низких. В июне, для сравнения, показатель побил рекорд достигнув сразу 310 месяцев (или почти 26 лет). Отдельно в сегменте новостроек средний срок, на который берут кредит, в июле снизился до 315 месяцев против 321 в июне.

Объем и доля просроченных кредитов продолжает увеличиваться

Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в июне достиг 19,3 трлн рублей, в июле немного снизился (на 0,4%) до 19,2 трлн. рублей (из них 4,8 трлн рублей на первичном рынке и 14,4 трлн рублей – на вторичном). На рынке новостроек за месяц задолженность снизилась на 2,7%, на вторичном рынке – выросла на 0,4%.

Задолженность по ипотеке на первичном и вторичном рынке РФ

Объем просроченной задолженности продолжает увеличиваться, причем рост усилился – за последний месяц сумма по «просрочке» стала больше сразу на 5,9%. В результате этого в июле ее доля в объеме задолженности возросла до 0,15% на рынке новостроек и до 0,46% на вторичном рынке и вернулась к уровню 1 полугодия 2023 г. Объем «просрочки» незначителен в сравнении с общим объемом задолженности, а ее доля далека от рекордных значений, но быстрый рост настораживает.

«Завершение льготной ипотеки сильно ударило по рынку новостроек: количество выдач в стране снизилось в 4,5 раза, средний размер кредита вырос на 700 тысяч рублей, средний срок, на который берут ипотеку, сократился на полгода. Более устойчивыми оказались регионы, где действуют Арктическая и Дальневосточная программы, но и там не удалось избежать снижения спроса, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – Учитывая, что на рынке возобновилась выдача кредитов по семейной и IT программам (хотя и с ужесточением условий), а застройщики стали чаще предлагать собственные программы субсидирования ставки и скидки, по итогам августа активность с высокой долей вероятности увеличится».