«Снижение спроса есть, но интерес сохраняется». Эксперт – о ситуации на рынке новостроек

Продажи новостроек в Иркутской области в июле, после отмены льготной ипотеки, упали почти на 40%: Росреестр зарегистрировал в регионе лишь 355 договоров долевого участия. «Снижение продаж, конечно, есть, – подтверждает Кристина Куклина, руководитель отдела продаж ГК «Грандстрой», – однако интерес к покупке квартир сохраняется».

Отмена льготной ипотеки заметно охладила рынок нового жилья в регионе: не у каждого есть возможность приобрести квартиру за собственные средства, а рыночные ипотечные ставки «кусаются». По словам Кристины Куклиной, руководителя отдела продаж ГК «Грандстрой», продажи квартир в июле замедлились. «Ни для кого не секрет, что рынок откатывается к временам до всплеска ипотеки с государственной поддержкой, – говорит она. – Однако интерес к покупке квартир всегда и во все времена есть, так как потребность в своем жилье, относится к базовым потребностям человека».

По мнению Кристины, ждать снижения цен на новостройки на фоне отмены льготной ипотеки не стоит: «Рост цен происходит постоянно, так как мы используем инструмент динамического ценообразования». При этом в «Грандстрое», например, действует более десяти различных программ, позволяющих клиентам приобрести квартиру: «Это и рассрочка без переплат, и субсидированная ставка по нескольким ипотечным программам для разных категорий клиентов, и трейд-ин – у наших клиентов всегда есть возможность выбрать подходящее предложение».

Непростая ситуация на рынке недвижимости, как считает Кристина Куклина, вряд ли серьезно скажется на новых проектах жилищного строительства в нашем городе. «Иркутск активно развивается, и у людей есть потребность в качественно новом уровне жизни, – говорит эксперт. – Покупка квартиры в современном жилом комплексе – это важная составляющая нового этапа».

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