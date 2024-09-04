«Высокие ставки не будут вечными». Как иркутские застройщики поддерживают покупателей

Два месяца рынок новостроек живет без льготной ипотеки. Продажи квартир по ДДУ, по данным «Дом.РФ», в июле сократились на 31%. По словам Александра Шадурского, коммерческого директора alfa Development, в их компании относительно показателей продаж в июле были настроены более пессимистично – результаты оказались лучше. Мы попросили эксперта прокомментировать ситуацию со спросом и планами по запуску новых проектов.

О продажах в июле: «Думали, результат будет хуже»

Уже два месяца рынок живет без льготной ипотеки. В России продажи квартир по ДДУ, по данным «Дом.РФ», в июле сократились на 31%. В Иркутской области охлаждение еще более заметно: Росреестр зарегистрировал в июле 355 договоров долевого участия – на 60% меньше, чем в июне (898 шт.), и на 37% меньше, чем в июле 2023-го (583 шт.).

«Мы относительно результатов июля были настроены более пессимистично, однако они оказались несколько лучше, – поделился Александр Шадурский. – Но, справедливости ради, стоит отметить, что часть сделок перешла с июня». По его словам, alfa Development подстраивается под ситуацию и пытается догнать финансовые показатели аналогичного периода прошлого года: «Думаю, что реальная картина на рынке станет понятна только осенью».

О поддержке покупателей: «К отмене льготной ипотеки готовились заранее»

По словам Александра Шадурского, к отмене льготной ипотеки компания готовилась заранее. В частности, девелопер продлил рассрочку от застройщика – теперь ее можно оформить на 24 месяца вне зависимости от сроков сдачи дома. «Что важно – стоимость квартиры фиксируется при заключении договора», – подчеркнул коммерческий директор alfa Development.

Компания также находится в постоянном контакте с банками-партнерами в поисках оптимальных условий для покупателей в существующих реалиях. «Например, нашим покупателям доступна ипотека по сниженной ставке на 2, 3 или 4 года. Высокая ключевая ставка не будет вечной, поэтому покупатели в дальнейшем смогут рефинансировать кредиты».

О новых проектах: «Наши планы актуальны»

Темп реализации проектов alfa Development пока остался на прежнем уровне. В скором времени компания планирует приступить к строительству второй очереди ЖК «Источник», уже начала проектировать вторую очередь ЖК «Автор»: «Работаем и над другими проектами, как минимум два из них –- в Иркутске». Параллельно компания подбирает площадки под новые объекты, в том числе в других регионах.

«Что касается рынка в целом, – говорит эксперт, – то, если в регионе произойдет серьезное снижение спроса – как в европейской части страны, – то замедление темпов реализации проектов действительно может произойти. Скоро узнаем».