Туристический маршрут «Сибирь здесь» пройдет через Иркутскую область

При поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева начата реализация межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь». Инициатива направлена на раскрытие туристско-рекреационного потенциала Сибири, развитие внутреннего въездного туризма.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Туристический маршрут по Сибири завершается в Иркутской области, и поэтому на нас возлагается особая ответственность. Важно организовать экскурсионную программу на самом высоком уровне, продемонстрировать наше уникальное деревянное зодчество, красоту природы, и, конечно, Байкала. В Иркутской области всегда рады гостям. Ждем прибытия поезда и надеемся на активное дальнейшее развитие проекта, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В железнодорожном круизе будут использоваться современные комфортабельные вагоны, предназначенные для длительных путешествий. В состав поезда включены купейные вагоны, СВ и ресторан.

Официальный старт проекта состоится в 2025 году при активном участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, региональных органов исполнительной власти, РЖД и региональных туристических операторов.

9 сентября запустят презентационный железнодорожный туристический круиз по маршруту Омск – Новосибирск – Бийск – Томск – Новокузнецк – Абакан – Красноярск – Иркутск с остановками и экскурсионными программами по пути следования.

Более 130 человек – члены семей участников специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители средств массовой информации и блогеры – смогут побывать в Омской крепости и парке развлечений «Вокруг света», посетить в Новосибирске государственный художественный музей, театр оперы и балета, зоопарк.

Гости тура также получат возможность полюбоваться красотами всесезонного курорта «Манжерок», пройти по экотропам и подняться на гору Малая Синюха или подробно узнать о творчестве Василия Шукшина в его мемориальном музее-заповеднике в селе Сростки, посетить этнокомплекс «Легенда Алтая». В Томске в тур включено посещение госуниверситета. В Новокузнецке состоятся экскурсии в музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Центр традиционной русской культуры «Параскева Пятница».

В республике Хакасия предусмотрено посещение Хакасского национального краеведческого музея, Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Кроме того, состоится знакомство с колоритом Республики Тыва. В Красноярске путешественники смогут увидеть нацпарк «Красноярские Столбы», а также узнать о творчестве писателя Виктора Астафьева в национальном центре в селе Овсянка. Завершением поездки станет знакомство с городом Иркутском, где гости побывают в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» и совершат прогулку на теплоходе по Байкалу.