ИНК проведет 16 сентября День поставщика на форуме TNF в Тюмени

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проведет День поставщика на промышленно-энергетическом форуме TNF, который состоится с 16 по 19 сентября в Тюмени.

Представители компании расскажут о ключевых и перспективных проектах ИНК, порядке проведения конкурентных процедур. Участники узнают о единой технической политике в энергокомплексе, требованиях к поставщикам аналогов оборудования и материалов.

У компаний будет возможность представить ИНК свои технологические решения, получить практические рекомендации от специалистов по участию в закупках ИНК, стать потенциальным партнером. Кроме того, представители компании расскажут об экосистеме для поставщиков – комплексе информационных сервисов в Личном кабинете контрагента. Среди них Портал партнеров, который является площадкой для поиска и взаимодействия партнеров посредством размещения заказов. Завершится День поставщика презентацией инвестиционных предложений для открытия бизнеса в Усть-Куте – ключевой для ИНК территории присутствия, номинированной в топ-200 опорных городов России.

Также ИНК примет участие в бирже контактов с поставщиками. Представители компании посетят производственные площадки действующих и потенциальных контрагентов для укрепления и развития сотрудничества. Помимо этого, ИНК проведет карьерные консультации, мастер-классы и лекции о работе в отрасли.

Деловая программа TNF включает более 100 сессий по четырем трекам: «Молодежный день», «Технологии и процессы», «Стратегии», «Цифра и общество». Главной темой форума станет технологическая устойчивость. Эксперты обсудят вопросы развития и модернизации топливно-энергетического комплекса. В 2024 году мероприятие объединит свыше 800 промышленных и производственных компаний, 12 тысяч человек из 60 регионов.