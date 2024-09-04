Сбер и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились развивать инфраструктуру Якутии и Забайкалья по дальневосточной концессии

Сбербанк и акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) подписали соглашение о поддержке социально-экономического развития удалённых регионов России через реализацию инфраструктурных проектов с использованием программы «Дальневосточная концессия» и инструментов финансирования Сбербанка.

Сегодня на полях Восточного экономического форума документ подписали Алексей Токарь, исполнительный директор по проектам государственно-частного партнерства АО «КРДВ», и председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.

Соглашение включает в себя два стратегических проекта: модернизация нефтебаз для обеспечения Северного завоза в Республике Саха (Якутия) и создание Российского центра стрельбы из лука в Чите.

Проектом в Якутии предусмотрено создание и эксплуатация четырех нефтебаз для целей обеспечения северного завоза Республики Саха (Якутия): Хандыгская, Жиганская, Белогорская и Усть-Куйгинская нефтебазы. Будет заменен резервуарный парк и технологическое оборудование, обновлены площадки слива-налива, причальные сооружения, насосные станции, противопожарные резервуары, котельные, склады. В результате реализации проекта будет на 100% обеспечен северный завоз нефтепродуктов для 11 районов Якутии, где проживает 68,6 тыс. жителей. Проект будет реализован до конца 2026 года.

Центр стрельбы из лука станет уникальным круглогодичным спортивным объектом в Забайкальском крае и одной из крупнейших баз подготовки лучников на Дальнем Востоке и России в целом. Комплекс будет включать в себя площадки для тренировки и проведения соревнований по стрельбе из лука, а также крытый футбольный манеж и открытое поле с искусственным покрытием. Это позволит проводить тренировки круглый год, что особенно важно, так как сборная России по стрельбе из лука состоит на одну треть из спортсменов региона. Новый спортивный комплекс будет способен принимать до 125 тыс. человек в год и станет центром притяжения для спортсменов не только из Забайкалья, но и из соседних регионов. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.

«Сегодня мы сделали важный шаг в развитии Якутии и Забайкальского края, подписав соглашение, направленное на поддержку реализации проектов по модернизации нефтебаз для Северного завоза и созданию Российского центра стрельбы из лука. Эти проекты не только улучшат инфраструктуру регионов, но и создадут новые рабочие места, привлекут инвестиции и повысят качество жизни людей. Я уверен, что вместе мы сможем достичь поставленных целей и сделать восточные российские территории еще более привлекательным для жизни и бизнеса», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Северный завоз — это жизненно важная задача для многих удалённых районов Якутии, чья важность отдельно подчеркивается в федеральном законе «О северном завозе», который создавался при непосредственном участии Минвостокразвития России. При финансовой поддержке последнего, региона и Сбербанка концессионер, АО «Саханефтегазсбыт», сможет ускорить обновление всего нефтебазового хозяйства в Республике Саха (Якутия) и обеспечить бесперебойное снабжение населения топливом, что повысит качество жизни в регионе. Создание центра стрельбы из лука в Чите даст возможность спортсменам тренироваться в современных условиях, привлекать новые таланты, а также проводить соревнования федерального значения. Новый лукодром позволит почти 500 спортсменам остаться тренироваться в регионе и дополнительно столько же человек смогут ежегодно приезжать тренироваться в Читу, что также позитивно повлияет на экономику города и популярность спорта в городе и регионе», — Алексей Токарь, исполнительный директор по проектам государственно-частного партнерства АО «КРДВ».