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Сбер и Республика Бурятия объединяют усилия по развитию технологий искусственного интеллекта в регионе

Это поспособствует развитию сферы цифровых технологий в регионе.

Соглашение о сотрудничестве на IX Восточном экономическом форуме подписали председатель Байкальского банка Сбербанка и глава республики Бурятия Алексей Цыденов. 

Документ предусматривает объединение усилий по внедрению и развитию технологий искусственного интеллекта в Бурятии. Стороны планируют развивать программы подготовки специалистов ИТ-сферы, внедрять современные технологии и платформенные решения в работу образовательных учреждений, обмениваться лучшими практиками и экспертизой в ИТ, а также проводить совместные мероприятия в этой сфере.

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«Наше новое соглашение ещё более укрепит партнёрские отношения с Бурятией. Сбер, основываясь на собственном опыте цифровой трансформации, помогает региону закрыть потребности в решениях на основе искусственного интеллекта и внедрять в конкретных сферах: здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте и государственном управлении. Мы поддерживаем стремление Республики развиваться в соответствии с принципами экологической, социальной и корпоративной ответственности и со своей стороны будем максимально помогать в этом развитии», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Искусственный интеллект — это всемирный тренд. Все развитые страны разрабатывают технологии в этой сфере. Конечно, в Бурятии мы также стремимся, как использовать инструменты ИИ, так и быть разработчиками в этой сфере. Благодаря партнёрству со Сбером, этот процесс, уверен, пойдет ещё быстрее», — Алексей Цыденов, глава республики Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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