Новостройки в Иркутске подешевели на 4,5% в августе

До 8 млн рублей за объект и 157 тыс. за «квадрат». Данные приводит портал «Мир квартир».

Средняя цена предложения выросла за месяц в 44 городах, опустилась в 26.

В лидерах подорожания:

Саранск (+10,7%),

Томск (+8,6%),

Оренбург (+8,4%),

Улан-Удэ (+7,5%),

Смоленск (+5,7%).

Дешевели новостройки больше всего в:

Махачкале (–13,6%),

Нижнем Тагиле (–12,8%),

Грозном (–11,6%),

Череповце (–8,7%),

Сочи (–6,7%).

В Москве цена лота приросла на 0,3%, в Подмосковье упала на 0,9%, в Санкт-Петербурге выросла на 1%.

В среднем по всем городам рост составил 0,4%, и теперь средняя цена квартиры в новостройке составляет 7 203 516 рублей.

«Как видим, после двух месяцев без льготной ипотеки стоимость новостроек не рухнула, застройщики сохраняют оптимизм и держат цены. Отчасти их положительная динамика объясняется вымыванием самого дешевого предложения. В тех городах, где это уже произошло, наблюдается охлаждение. Также снижение демонстрируют города, где рост цен в последние годы происходил галопирующими темпами – это Сочи, Махачкала, Череповец и Нижний Тагил, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – В целом продажи замедлились – это видно по росту предложения, которое за август увеличилось на 29%».