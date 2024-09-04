Новостройки в Иркутске подешевели на 4,5% в августе

До 8 млн рублей за объект и 157 тыс. за «квадрат». Данные приводит портал «Мир квартир».
Средняя цена предложения выросла за месяц в 44 городах, опустилась в 26.
В лидерах подорожания:
- Саранск (+10,7%),
- Томск (+8,6%),
- Оренбург (+8,4%),
- Улан-Удэ (+7,5%),
- Смоленск (+5,7%).
Дешевели новостройки больше всего в:
- Махачкале (–13,6%),
- Нижнем Тагиле (–12,8%),
- Грозном (–11,6%),
- Череповце (–8,7%),
- Сочи (–6,7%).
В Москве цена лота приросла на 0,3%, в Подмосковье упала на 0,9%, в Санкт-Петербурге выросла на 1%.
В среднем по всем городам рост составил 0,4%, и теперь средняя цена квартиры в новостройке составляет 7 203 516 рублей.
«Как видим, после двух месяцев без льготной ипотеки стоимость новостроек не рухнула, застройщики сохраняют оптимизм и держат цены. Отчасти их положительная динамика объясняется вымыванием самого дешевого предложения. В тех городах, где это уже произошло, наблюдается охлаждение. Также снижение демонстрируют города, где рост цен в последние годы происходил галопирующими темпами – это Сочи, Махачкала, Череповец и Нижний Тагил, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – В целом продажи замедлились – это видно по росту предложения, которое за август увеличилось на 29%».