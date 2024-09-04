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Александр Ведяхин: Более 4 тыс. российских компаний подключили и используют GigaChat в бизнесе

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Свыше 4 тыс. российских компаний подключили нейросетевую модель Сбера GigaChat и уже используют её в своей работе. Одна из крупнейших в России промышленных компаний, СИБУР, внедрила в свои бизнес-процессы GigaChat. Это первый в стране масштабный эксперимент по использованию больших языковых моделей в промышленности. В эксперименте задействовано сразу несколько AI-помощников на базе GigaChat API. Среди них AI-ассистент инженера-диагноста, AI-советчик для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, AI-помощник в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также AI-ассистент финансиста. Ещё один пример  интегрирование сервиса для работы с документами и коммуникацией "Мой Офис"».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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