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Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

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«В июле Сбербанк успешно пережил мощнейшую в своей истории DDoS-атаку» - Кузнецов Станислав

Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, - она длилась 13 часов, деньги клиентов не пострадали, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Зафиксированная Сбером DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей", - сказал он.

По словам Кузнецова, сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины которых находились в России.

"Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности", - добавил он.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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