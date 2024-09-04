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Сбер предложил основные направления для развития сотрудничества с Китаем

Товарооборот Россия и Китая по итогам 2023 года вырос на 23% и достиг рекордной отметки в $240 млрд, однако в первом полугодии 2024 года рост этого показателя составил всего 2%. Необходимо искать дополнительный потенциал для раскрытия сотрудничества между странами и за счет этого вывести взаимоотношения на новый уровень, отметил на сессии в рамках Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, трансграничная торговля — это хороший инструмент, но он ограничен по объему применения. Поэтому важно искать и другие пути сотрудничества, которые могут быть полезны России и Китаю. Так, продолжается локализация китайских производителей в России — в первую очередь речь идет об автопроме (60% выпускаемых автомобилей). В частности, Сбер инвестировал более 100 млрд рублей в проекты по локализации на российской территории китайских автомобилей. Еще одним важным примером Ведяхин считает сельское хозяйство, так как это основное направление для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. В 2023 году экспорт составил $9 млрд и продолжает расти уверенными темпами.

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Александр Ведяхин подчеркнул, что совместная работа — это не только поставки через крупные дистрибьюторы, но и выход на электронные торговые площадки. Первый зампред правления Сбера считает, что у этого направления есть огромный потенциал. Также важную роль играет поддержка инвестиций: свободные экономические зоны, территории опережающего развития и в России, и в Китае.

Также не стоит забывать о технологическом направлении взаимодействия. Китай, по словам Ведяхина — признанный технологический лидер в мире, но и России есть, о чем поговорить с китайскими коллегами. Так, речь может идти о больших языковых моделях и других решениях в области искусственного интеллекта. Ранее Сбер объявил, что подготовил руководство для китайских компаний по выходу на российский рынок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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