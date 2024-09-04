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Первый зампред Сбера назвал драйверы роста торговли России и Китая

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на сессии Сбера «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации» рассказал о торговле двух стран и важности его развития.

В качестве примера он привел локализацию китайских авто в России и сельское хозяйство. Кроме того, Ведяхин напомнил о росте экспорта. Также Ведяхин напомнил, что Сбер профинансировал более 100 миллиардов рублей для проектов по импорту локализации китайских автомобилей.

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«Мы должны понять, в чем лежит дополнительный потенциал раскрытия сотрудничества, за счет чего мы можем вывести наши взаимоотношения на новый уровень. Важна не просто трансграничная торговля. Трансграничная торговля — хороший инструмент, но у этого инструмента есть очень ограниченный объем. Еще одно важное направление — это технологическое. Китай признан технологическим лидером, но и в России есть, о чем поговорить с китайскими коллегами. Это и наши большие языковые модели, другие решения в области искусственного интеллекта. Еще одно направление — это улучшение сотрудничества по упрощению процесса выхода иностранных компаний на отечественный рынок», — подчеркнул Ведяхин.

По его мнению, огромный потенциал есть в выходе на электронные торговые площадки. Сбер готов быть единым окном для выхода китайского бизнеса на российский рынок, отметил Ведяхин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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