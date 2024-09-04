Предприниматель в Иркутской области заплатит более 500 тысяч рублей за несостоявшуюся поставку

В Иркутской области привлекли к ответственности подрядчика, которого уличили в неисполнении обязательств по муниципальному контракту, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что фирма должна была поставить разборный сценический комплекс для проведения культурно-массовых мероприятий на территории Мамонского муниципального образовании. Этого не случилось, в результате чего местной администрации был причинен ущерб. Заказчик оказался вынужден отказаться от исполнения контракта и заключить аналогичный контракт с другой компанией, что повлекло дополнительные расходы бюджетных средств.

Арбитражный суд Иркутской области взыскал с поставщика в местный бюджет более 538 тыс. рублей.