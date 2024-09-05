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Жертва финансовой пирамиды из Иркутска заплатила «юристу» свыше 2 млн рублей за спасение денег

43-летняя иркутянка дважды стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что в январе 2021 года заявительница стала жертвой обмана, потеряв около 300 тысяч рублей на финансовой пирамиде. Однако в апреле текущего года ей позвонил лжеюрист и предложил «помощь» по возврату утраченных накоплений.

«Юрист» оказал консультационные услуги, а также рассказал женщине об открытом на ее имя банковском счете в Гане, на котором хранятся похищенные деньги. Иркутянка доверилась и заполнила «петицию» по возврату, а затем оплатила «арест» иностранного счета и «комиссии».

Суммарно иркутянка потеряла 2 миллиона 31 тысячу рублей. В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к мошенничеству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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