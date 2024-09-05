Посевная площадь в Иркутской области увеличилась на 9,5%

В этом году посевная площадь овощей открытого грунта в Иркутской области увеличилась на 9,5% и составила 976 га. Лидером является Иркутский район, где овощи высажены на площади 440 га, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время аграрии Приангарья на полях собрали первые 1,3 тыс. тонн овощей открытого грунта при урожайности 290 ц/га. Собраны 61 тонна моркови, 679 тонн капусты и 530 тонн свеклы.

Сейчас уборка овощей открытого грунта идет в Зиминском, Иркутском, Усольском и Черемховском районах. Всего в 2024 году в организованном секторе Приангарья планируют собрать 31,5 тысячи тонн овощей.