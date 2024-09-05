Иркутские ученые обнаружили загрязнение байкальских рачков антибиотиками

В лаборатории экспериментальной нейрофизиологии Иркутского государственного университета ученые обнаружили в байкальских эндемиках лекарственные препараты, рассказали в пресс-службе вуза.

В частности, они установили, что байкальские рачки-амфиподы, собранные в разных районах озера – в прибрежной зоне и на глубине, содержат ибупрофен, эритромицин, тетрациклин и другие антибиотики.

Это первое изучение амфипод озера Байкал на содержание фармацевтических препаратов. Исследовав порядка 150 проб, собранных на разных участках озера, исследователи доказали факт загрязнения байкальских эндемиков фармпрепаратами.

По данным ученых загрязнения чаще встречались у амфипод, собранных в районах непосредственной близости населенных пунктов и туристических баз. Это дает основание выдвинуть гипотезу, что препараты попадают в воды Байкала из-за человека.

Исследование началось три года назад. Его планируется продолжить, расширив спектр изучаемых эндемиков озера и препаратов, которые могут быть в них обнаружены. Исследования проводятся на средства гранта государственного задания от Минобрнауки РФ в рамках поддержки лабораторий, созданных при научно-образовательных центрах.