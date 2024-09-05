Более 50 млн рублей направят на развитие сферы культуры Братска

Из бюджетов различных уровней на развитие сферы культуры Братска выделено более 50 млн рублей выделено, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Их направили на проведение капитальных ремонтов зданий, приобретение музыкальных инструментов и оборудования, поддержку театров, развитие библиотек и обновление их фондов.

Например, в центральной городской библиотеке им. И. Черемных с июня 2023 года проводится капитальный ремонт. Он завершится к концу года. На работы выделено более 63 млн рублей, из них 40 млн рублей – в этом году. В двухэтажном здании перепланировали внутреннее пространство, заменили системы отопления и канализации, установили тепловой пункт, провели электромонтажные работы. Сейчас идет ремонт помещений, полов и стен, фасада, установка противопожарных дверей, устройство крыльца главного входа.

За счет средств из областного бюджета в Братском музыкальном училище завершают капитальный ремонт кровли. В Большом концертном зале установили экран и видеопроектор, звукоусиливающую аппаратуру.

В фойе театрально-концертного центра «Братск-АРТ» провели текущий ремонт в рамках реализации инициативного проекта. Работы выполнили за счёт областного, местного бюджетов и собственных средств учреждения, полученных от оказания платных услуг. Стоимость работ – два млн рублей.