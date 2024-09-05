Заморозки ожидаются в Иркутской области

Синоптики спрогнозировали заморозки – они возможны на некоторых территориях региона, следует из данных Иркутского Гидрометцентра.

В целом по Приангарью ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туман, днем грозы, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днем +17,+22°, при облачной погоде +9,+14°.

В Иркутске пока без заморозков: днем прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный 2−7 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с, температура ночью до +7°, днем +20,+22°.