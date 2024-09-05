Названы вакансии в Иркутской области с самой высокой конкуренцией

Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, на какую работу сложился повышенный спрос среди соискателей из Иркутской области в сентябре.

В сентябре самая высокая конкуренция за работу в Иркутской области сложилась по специальности режиссер, сценарист: работодатели открыли всего две вакансии, при этом в регионе 240 активных резюме кандидатов, желающих получить такую работу, то есть на одну вакансию приходится, в среднем, 120 претендентов.

Также в число специалистов с высокой конкуренцией за работу попали директора юридического департамента: на одну вакансию приходится, в среднем, 99 резюме соискателей, рассматривающих трудоустройство по этой профессии. На третьем месте – руководители отдела аналитики и директора по информационным технологиям (по 88 резюме на вакансию), далее первую пятерку замыкают консультанты по стратегии (57) и финансовые контролеры (52).

Любопытно, что в топе-20 специальностей, где интерес соискателей к работе сильно превышает спрос на них на рынке труда, больше всего оказалось творческих профессий (35%). Помимо перечисленных выше – это event-менеджер и журналист, корреспондент (по 46 резюме на вакансию), фотограф, ретушер (39), копирайтер, редактор, корректор (37), психолог (35) и дизайнер, художник (31,5).

Кроме того, среди профицитных специальностей оказалось немало топ-менеджерских позиций, в частности, генеральный и исполнительный директор (36,2 резюме на вакансию) и руководитель отдела логистики (33,5).

Самыми большими сложностями для специалистов, которые вошли в топ-20, будет высокая конкуренция за рабочие места, и, скорее всего, повышенные требования работодателей, которые при таком обилии кандидатов получают возможность выбирать наиболее квалифицированных и опытных претендентов.

Напомним, что нормальной конкуренцией за работу для рынка труда считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию, а значения от 8 резюме на вакансию и выше говорят о профиците соискателей. По итогам августа в Иркутской области на одно предложение о работе, приходится, в среднем 3,4 резюме, что говорит об умеренном дефиците кадров в регионе.