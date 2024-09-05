Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о совместной подготовке кадров

Российский энергохолдинг Эн+ в рамках ВЭФ-2024 подписал соглашения с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) о взаимодействии в сфере подготовки кадров для энергетической отрасли, совместных научных и технологических исследованиях.

Подписи под документами поставили генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров, ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ТОГУ Юрий Марфин.

Соглашения предполагают развитие в вузах целевой подготовки кадров для их последующего трудоустройства на предприятия основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+, проведение практической подготовки и повышение квалификации сотрудников холдинга, открытие совместных кафедр и лабораторий, проведение мероприятий для профориентации студентов.

Наряду с этим Эн+ совместно с университетами будут организовывать стажировки научных сотрудников, выставки научно-технических достижений, конференции, совещания и семинары по различным вопросам инновационной деятельности, проводить исследования рынка труда и выпускать научные материалы. Акцент будет также сделан и на привлечение молодежи к научной работе, поддержку их профессионального развития и реализацию социальных мер.

«Энергетическая отрасль, как и другие сферы экономики, не стоит на месте и сегодня нуждается в качественном технологическом развитии, квалифицированных кадрах, инновациях. Эн+ уже сотрудничает с десятками вузов по всей стране, и мы рады новому партнерству с дальневосточными университетами. Уверен, что оно будет способствовать не только реализации проектов Эн+, но и развитию дальневосточного региона и энергетики России в целом», — генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

«Опыт взаимодействия университета с мировым лидером производства низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии откроет новые возможности для обмена знаниями и опытом. Мы видим, что спрос на исследовательские проекты и кадры для энергетической отрасли стабильно растет. Вместе с тем, наше сотрудничество нацелено не только на повышение качества обучения специалистов, но и на инновационное развитие энергетической отрасли на Дальнем Востоке», — отметил ректор ДВФУ Борис Николаевич Коробец.

«Сотрудничество Тихоокеанского государственного университета и Российского энерго-металлургического холдинга направлено на целевую подготовку студентов, что позволит нам совместными усилиями создать квалифицированные кадры, соответствующие потребностям энергетической отрасли, что особенно важно в условиях быстро развивающихся технологий. Совместные научные исследования могут привести к инновациям и улучшению технологий в энергетическом секторе, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона и страны в целом», — подчеркнул ректор ТОГУ Юрий Марфин.