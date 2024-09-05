Иркутянин маскировал майнинг семью обогревателями и теплыми полами

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» обратили внимание, что энергопотребление объекта стабильно высокое, независимо от времени суток и времени года. При этом частный дом, в котором расположена квартира ответчика, признан аварийным и подлежит сносу, а в самой квартире никто не проживает. За один год и 9 месяцев расход в нежилой квартире площадью 35 м2 составил почти 190 тысяч кВт, при том, что в соседних квартирах аналогичной площади расход в 5 раз меньше.

Инспектор провел осмотр и обнаружил, что в доме отсутствуют стекла, но при этом имеется точка Wi-Fi с отличным уровнем сигнала, слышен шум, характерный для работы оборудования для майнинга криптовалют. А в результате тепловизионной съемки выявлено выделение тепла из окна квартиры + 50,7 градусов при температуре окружающей среды +14 градусов.

Суду ответчик пояснил, что в квартире он хранит инвентарь, которым обрабатывает огород, находящийся рядом с домом. А большой расход объяснил работой 7-ми обогревателей и теплых полов, которые он вынужден включать, чтобы плесень и грибок не развивались в доме. Суд не посчитал эти объяснения обоснованными в отличие от аргументов энергетиков и обязал собственника выплатить почти 350 тысяч рублей в качестве перерасчета за использование электроэнергии в коммерческих целях.

Всего за шесть лет энергетики направили в суд 2 100 исков на общую сумму более 1 млрд 250 млн руб. Из общего количества исков в 1 307 случаях суд встал на сторону энергетиков, в 101 случае жители не стали дожидаться судебных решений и оплатили тарифную разницу. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах разных инстанций.