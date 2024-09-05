ВЭФ: Россельхозбанк вложил в экономику ДФО около 1 трлн рублей

С начала работы в Дальневосточном федеральном округе Россельхозбанк оказал поддержку в финансировании 646 инвестпроектов, из которых 435 – в АПК, на сумму 38,3 млрд руб. Плановая мощность реализованных проектов составляет 155 тыс. тонн молока, 22 тыс. тонн мяса КРС, 35 тыс. тонн свинины, 315 млн шт. яиц, 170 тыс. тонн переработанных рыбопродуктов. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Наш банк работает в ДФО с декабря 2000 года, то есть практически с момента своего основания. За эти годы в экономику региона вложено более 900 млрд рублей, из которых почти 627 млрд - в агропромышленный комплекс. Особое внимание традиционно уделяем поддержке малого бизнеса. Сейчас у нас обслуживаются двое фермеров из трех, живущих на Дальнем Востоке. И каждый год наращиваем поддержку: объемы выдачи кредитов МФХ в АПК только с начала года выросли почти на 20%. В отличие от других территорий России, в ДФО практически нет собственных гигантов рынка, крупных вертикально интегрированных холдингов. Поэтому поддержка фермерских хозяйств является здесь залогом развития аграрной отрасли», – отметил Борис Листов.

В силу природно-климатических условий и территориальных масштабов сельское хозяйство ДФО имеет очаговый характер развития. Основной потенциал аграрной отрасли сосредоточен в Амурской области и Приморском крае, на долю которых приходится 62% продукции растениеводства и 33% продукции животноводства, произведенной в ДФО с 2019 по 2023 гг.

В структуре производства за указанный период 53% составляет продукция растениеводства, где доминирующее положение занимает соя. В ДФО выращивается 30% всей российской сои. В 2023 г. под неё отведен 61% посевов ДФО, валовый сбор составил 20,2 млн ц. Более 70% дальневосточной сои собирается в Амурской области. Наряду с соей в ДФО возделываются яровые зерновые, рис, картофель, кормовые и овощные культуры.

В животноводстве наиболее успешно развивается свиноводство. За 5 лет производство свиньи на убой выросло на 40% до 154 тыс. т в 2023 г. В 2022 г. макрорегион возглавил рейтинг федеральных округов по продуктивности выращивания свиньи в расчете на голову в сельхозпредприятиях (254 кг).

«В 2023 г. объем производства сельского хозяйства ДФО составил 274 млрд руб., увеличившись к уровню 2018 г. на 4%. Положительную динамику обеспечило растениеводство. И потенциал дальнейшего роста колоссальный, учитывая, что планируется ввести в сельхозоборот 1,6 млн га на Дальнем Востоке до 2030 г», – подчеркнул Борис Листов.

Среди крупнейших проектов РСХБ в ДФО – ГК Агротек» в Камчатском Крае, в который входит свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов, ООО «НК Лотос» - Тепличного комплекса для круглогодичного выращивания свежих, экологически чистых овощей в Приморском крае, мощностью 8,2 тыс. тонн овощей, ООО «Приморский бекон» - 2 свинокомплекса в Приморском крае, мощностью 130 тыс. голов, 30 тыс. тонн в живом весе, АО «ЛУЧ» в Амурской области - животноводческий комплекс на 2 546 голов (1 Этап – 1 570 голов, 2 этап в 2025 году – 976 голов) КРС молочного направления.