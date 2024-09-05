Только 16% соискателей в Иркутске считают, что работу следует менять как можно реже

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Иркутска.

На рынке труда сегодня складывается уникальная ситуация. Среди соискателей большинство составляют работающие, а не безработные. Уровень безработицы – рекордно низкий (2,4% в июле 2024), компании прилагают усилия к удержанию персонала.

Работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется. Только 39% рекрутеров с настороженностью относятся к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год.

Сегодня 40% рекрутеров утверждают, что любые по длительности перерывы в трудовом стаже не влияют на их заключение о компетентности человека.

В свою очередь, только 16% соискателей считают, что работу следует менять как можно реже. Самый популярный вариант ответа на вопрос, как часто нужно менять работодателя, – «по обстоятельствам», такого мнения придерживаются 56% иркутян. 15% советуют переходить на новое место каждые 5 лет, еще 6% – каждые 3 года.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, кладовщики (68%), врачи (64%), секретари и операторы кол-центров (по 61%). Охранники (46%) чаще других полагают, что работодателя следует менять как можно реже. Раз в 3 года нужно менять работу, по мнению каждого пятого снабженца и сисадмина, 18% программистов и 16% маркетологов.