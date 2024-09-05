«Школу 21» для подготовки цифровых инженеров запустят в Бурятии

Бурятия будет развивать информационные технологии при поддержке Сбера. Для этого в республике откроют кампус «Школы 21» , которая начнет готовить для региона квалифицированных ИТ-специалистов. Соглашение о сотрудничестве на IX Восточном экономическом форуме подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

Также стороны планируют развивать программы подготовки специалистов ИТ-сферы, внедрять современные технологии и платформенные решения в работу образовательных учреждений, обмениваться лучшими практиками и экспертизой в ИТ, а также проводить совместные мероприятия в этой сфере.

«Наша "Школа 21" уже шесть лет готовит лучших ИТ-специалистов по методике «равный равному». Школа активно масштабируется по всей стране. Для нас это возможность вырастить цифровых инженеров, которые возглавят цифровизацию своих регионов и России в целом. А для участников школы — уверенность в будущем, интересные и амбициозные задачи, работа в кругу профессионалов своего дела. Очень рад, что Бурятия подтвердила готовность присоединиться к проекту», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Запуск кампуса «Школы 21» в Бурятии — это важный шаг в развитии цифровой экосистемы нашего региона. Сотрудничество с Сбером открывает новые возможности для подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые будут способны внедрять инновационные решения и передовые технологии в различных отраслях экономики. Уверен, что поддержка и опыт наших партнёров из Сбера помогут нам ускорить развитие Бурятии», — Алексей Цыденов, глава республики Бурятия.