Россельхозбанк видит потенциал для вложений в РХК 600 млрд рублей к 2030 году

К середине 2020-х гг. рыбохозяйственный комплекс России сформировался как зрелая, успешная отрасль: поставлен рекорд вылова за 30 лет, страна заняла первое место по добыче лососёвых, растёт производство аквакультуры, идёт интенсивный переход на собственную кормовую базу, в экспорте всё больше продукции глубокой переработки, увеличивается потребление в рационе россиян. Россельхозбанк поддержал РХК на 321 млрд рублей, в том числе приняв участие в реализации 132 инвестиционных проектов, 112 из которых уже введены в строй. Банке оценивает инвестиционные аппетиты отрасли почти в 600 млрд рублей до 2030 года. О перспективах и точках роста РХК на полях Восточного экономического форума рассказала первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Из общего объёма вложений в размере 321 млрд рублей на РХК Дальнего Востока пришлось 213 млрд рублей, то есть 2/3. Такая доля объясняется тем, что именно дальневосточный бассейн обеспечивает более 80% вылова всей страны, который в 2023 году достиг рекордного показателя почти в 5,4 млн тонн. Вклад в такой результат внесли расположенные в ДФО 35 объектов РХК, реализованные при поддержке РСХБ. В целом же банк помог претворить в жизнь 112 объектов РХК по всей стране.

Среди наиболее значимых проектов:

С ГК «Антей» – строительство 8 краболовных судов по проекту DAMEN 5712 (проект CCa 5712LS с оборудованием для хранения краба в живом виде) в Приморском крае с объёмом финансирования 13,6 млрд рублей;

с ООО «ИНАРКТИКА СЗ» – строительство, реконструкция и модернизация рыбопитомников для производства посадочного материала лососевых видов рыб в Республике Карелия за 2,25 млрд рублей и приобретение молодняка (смолта атлантического лосося), ёмкостей для размещения рыбопосадочного материала в Мурманской области за 2,9 млрд рублей;

с ГК «Гидрострой» – гарантии 1,35 млрд рублей в пользу Росрыболовства, обеспечивающие постройку инвестиционных обязательств в рамках 2 этапа аукциона на 2024 год по закреплению доли квот на вылов минтая и сельди. Строительство 3 рыбоперерабатывающих заводов в Сахалинской области. Финансирование строительства за счет собственных средств.

«Рыбохозяйственный комплекс развивается динамично, и амбициозные цели требуют соответствующих финансовых вливаний. Только за 2023 год оборот РХК составил 1 трлн рублей. Сейчас наш кредитный портфель превышает 110 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей приходятся на переработку, с начала года мы увеличили выдачи на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 24,2 млрд рублей. Через Россельхозбанк РХК получает половину субсидиарной господдержки, и мы собираемся увеличивать эту долю. Усилия РСХБ в развитии отрасли сосредоточены на трёх основных направлениях: на модернизации и реконструкции рыбоперерабатывающих мощностей для наращивания производства продукции глубокой переработки, на увеличении экспорта с высокой добавленной стоимостью и на ускоренном развитии товарной аквакультуры», – прокомментировала Ирина Жачкина.

В экспорте продукции высокого передела[1] настоящий рывок совершён за последние 5 лет. Поставки почти удвоились в физическом объёме с 205 до 389 тыс. тонн, в структуре это 16%. В стоимостном выражении экспорт сегмента также вырос в 1,9 раза – с $580 млн до $1,1 млрд, обеспечивая 20% всего дохода.

«Сейчас идёт активное совершенствование технологий и оборудования для переработки, внедряются инновации в производственные линии, развивается логистическая инфраструктура, включая порты, склады и транспортные маршруты, оказывается государственная поддержка. Мы прогнозируем, что на горизонте 2030 года объём продукции высокого передела в экспорте РХК превысит 754 тыс. тонн, что составит уже треть от всех поставок. При этом, конечно, в приоритете внутренний рынок, и к 2030 году мы видим потенциал увеличения производства продукции глубокой переработки на 1 млн тонн относительно 2023 года. В целом вылов, по нашим оценкам, потребует 422 млрд рублей инвестиций», – отметила Ирина Жачкина.

Для реализации этих целей отрасль нуждается в дополнительных мерах государственной поддержки, ведь перерабатывающие мощности нужно обновлять, а вылов оказался более маржинален, чем переработка, поэтому мотивацией для развития данного сегмента может послужить возмещение капитальных издержек или льготная процентная ставка. В то же время переработка и доработка продукции до сегмента потребления В2С или сегмента HoReCa тоже должны войти в периметр этих мер, что позволит существенно расширить как качество производимой продукции, так и ассортимент, а это, в свою очередь, повлияет на рост потребления продукции РХК, объяснила первый заместитель председателя правления РСХБ.

Обозначенные планы развития глубокой переработки также помогут увеличить занятость в рыбохозяйственном комплексе с 49 до 60 тыс. человек, то есть на четверть – в основном это поможет занятости в регионах Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа.

Процессу качественного насыщения рынка продукцией глубокой переработки помогает введение маркировки. Так, в 2024 году появилось уже около 30 новых производителей икры, сейчас в системе маркировки от РХК уже более 22 тыс. участников.

При сохранении стран Юго-Восточной Азии в качестве главных внешних клиентов РХК России (на Китай приходится половина в натуральном выражении (весе)) отечественные рыбоводы постоянно осваивают новые рынки сбыта. Недавно Новгородская область отправила первую партию филе трески (18 тыс. тонн) во Францию. Сейчас рыбаки настроены наращивать поставки в Латинскую Америку, где популярны тресковые виды рыбы.

Интересно отметить, что Россия «берёт» иностранных покупателей в первую очередь качеством: например, отечественная креветка считается премиальной, поэтому на мировых рынках она продавалась по $21,6 тыс. за тонну, что в 3,9 раза выше средней цены.

Высоким качеством продукции отличается и российская аквакультура. Это направление РХК характеризуется многократно опережающим всю отрасль ростом: с 2018 года объём выращивания увеличился на 68% до 402 тыс. тонн, из которых 35% приходится на Северо-Западный федеральный округ, а 21% – на Дальневосточный.

«К 2030 году объем производства продукции аквакультуры может превысить 600 тыс. тонн, и это нужно для повышения потребления свежей рыбной продукции у российского населения. Такой прогноз основан на планах по строительству 6 заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год. Таким образом, импортозамещение кормов идёт активно, в перспективе 4 лет Россия сможет закрывать не менее 90% потребности в них своими силами. С точки зрения бизнеса аквакультура – очень инвестиционно ёмкое направление, мы оцениваем потребности во вложения на уровне 164 млрд рублей до 2030 года», – прокомментировала Ирина Жачкина.

Таким образом, общая потребность РХК в инвестициях на ближайшие 5 лет, по подсчётам Россельхозбанка, составляет 586 млрд рублей.