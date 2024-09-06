Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2024 года

Главная тема нового выпуска – разговор с представителями компаний из разных сфер экономики о возможностях бизнеса и их реализации. Журналисты издания выяснили у известных топ-менеджеров и предпринимателей, как развивать энергетику Сибири и воплотить уникальный жилой проект, что нужно для открытия крутого ресторана и отельного комплекса, как достичь успеха на российском рынке дизайнерской одежды. Кроме того, эксперты Газеты Дело поделились своими рекомендациями, как масштабировать бизнес, как собрать команду и продолжать своё дело после провала.

«Всегда ищите возможности». Председатель Байкальского банка Сбербанка – об Иркутске, Байкале, результатах и планах Год назад Рушан Сахбиев – тогда председатель Сбера в Татарстане – отдыхал на Байкале. Он бросил монетку и загадал обязательно сюда вернуться. Желание сбылось, и довольно скоро: весной 2024-го Рушана назначили председателем Байкальского банка Сбербанка. Как прошли несколько месяцев на новом посту? Какие KPI стоят перед топ-менеджером? За что Рушан Сахбиев любит кризисы? И как планирует развивать регионы присутствия? Об этом и многом другом он рассказал представителям СМИ на деловом завтраке. Мы записали десять ярких цитат.

«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения». Какими лайфхаками поделились с иркутскими предпринимателями федеральные эксперты «Важно общаться с людьми, которые занимают ту позицию, на которой вы бы хотели находиться. Они уже прошли этот путь, имеют бесценный опыт и знают о таких подводных камнях, о которых вы даже не подозреваете», – этот лайфхак от предпринимателя Марии Командной можно вынести в эпиграф «Бизнес-Феста», нового проекта Сбера, который дебютировал в Иркутске. Приглашенные практикующие предприниматели рассказали о своем опыте – от социального проекта в маленькой деревне до пересборки себя после выгорания и резкой смены карьерной траектории. Мы записали самые интересные тезисы. Есть ли жизнь после провала? Предприниматели, как и все люди, живут в неидеальном мире. Каждый здесь не только двигается вперёд и побеждает, но иногда совершает ошибки и спотыкается. Кого-то это повергает в шок и ступор, кого-то, наоборот, подстёгивает и наполняет энергией. Опытом преодоления непростых ситуаций на «Бизнес-Фесте» поделились предприниматели из Иркутской области.

5 ошибок при запуске бизнеса Основательница бьюти-бренда SUPERBANKA Мария Командная рассказала в своем выступлении о пяти ошибках в запуске бизнеса, которые могут стать критичными как для самого дела, так и для его основателя.

Компания «Агат-Авто» с 1 августа стала официальным дилером CHERY в Иркутске. Как говорит директор по развитию Эдуард Борисов, это событие открывает новые горизонты. Теперь главная цель – стать лидером регионального авторынка – стала ближе. По словам Эдуарда, кризис на авторынке, случившийся в 2022 году, не испугал опытных игроков: им потребовался год, чтобы перестроить работу и сформировать новые портфели брендов. О здоровых амбициях и трансформации отрасли – в нашем интервью.

В Свердловском районе Иркутска, на улице Академической, открылся офис продаж нового ЖК бизнес-класса «Автограф». «Это не просто место встречи покупателя и продавца, а пространство, где начинается новая история каждого жителя “Автографа”», – говорит руководитель отдела продаж Ольга Контимирова. Как устроен офис продаж? Что будет с ценами на новостройки? Какие финансовые инструменты предлагает застройщик покупателям? И чем новый ЖК особенно нравится будущим жителям?

Открытие большого пятизвездочного отеля – событие для Иркутска, несомненно, значимое. О проекте RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* как о гостинице категории «пять звезд» теперь можно говорить официально: российская аккредитованная организация Premier-Deal провела классификацию объекта и выдала «Родине» свидетельство. Как говорит директор Premier-Deal Марианна Королева, «пять звезд» – это забота о госте в каждой мелочи, каждую секунду, «это Bugatti гостиничного бизнеса». Мы поговорили с экспертом о нюансах квалификации, о «маст-хэв» для отелей категории «пять звезд» и о том, как определить потребность рынка в премиальных гостиницах.

«Патроны Парк» признан лучшим в номинации «Поселок класса Комфорт» престижной федеральной премии «Поселок года». Концептуальный подход к архитектуре, бережное отношение к природе, мультисоциальность и высокая ликвидность проекта произвели впечатление на профессиональное жюри. Что позволило реализовать «Патроны Парк» в короткие сроки? Как MetaEstate планирует развивать загородный рынок дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель компании Дмитрий Кузнецов.

Жителю «Патроны Парка» Андрею Благушка, как и многим его соседям, хочется, чтобы в поселке было красиво, чисто и хорошо: «Как в дорогом пригороде Лос-Анджелеса, только вместо пальм – сосны, а вместо моря – залив». А еще – чтобы изначальная концепция поселка сохранялась, правила соблюдались, а капитализация недвижимости – росла. Именно это стало главной мотивацией для 36-летнего предпринимателя стать председателем товарищества собственников недвижимости. Чем живет «Патроны Парк» сегодня? Какие задачи решает ТСН? И как сделать так, чтобы дома в поселке дорожали с годами?

Сократится минимальный срок гарантии на объект строительства. Появится постоянное ограничение ответственности за нарушение договора. Значительно снизится штраф за неисполнение в добровольном порядке требований дольщика-потребителя. Об этом и не только расскажем в обзоре.