Вышла в свет Газета Дело за сентябрь 2024 года

Главная тема нового выпуска – разговор с представителями компаний из разных сфер экономики о возможностях бизнеса и их реализации. Журналисты издания выяснили у известных топ-менеджеров и предпринимателей, как развивать энергетику Сибири и воплотить уникальный жилой проект, что нужно для открытия крутого ресторана и отельного комплекса, как достичь успеха на российском рынке дизайнерской одежды. Кроме того, эксперты Газеты Дело поделились своими рекомендациями, как масштабировать бизнес, как собрать команду и продолжать своё дело после провала.
Год назад Рушан Сахбиев – тогда председатель Сбера в Татарстане – отдыхал на Байкале. Он бросил монетку и загадал обязательно сюда вернуться. Желание сбылось, и довольно скоро: весной 2024-го Рушана назначили председателем Байкальского банка Сбербанка. Как прошли несколько месяцев на новом посту? Какие KPI стоят перед топ-менеджером? За что Рушан Сахбиев любит кризисы? И как планирует развивать регионы присутствия? Об этом и многом другом он рассказал представителям СМИ на деловом завтраке. Мы записали десять ярких цитат.
«Важно общаться с людьми, которые занимают ту позицию, на которой вы бы хотели находиться. Они уже прошли этот путь, имеют бесценный опыт и знают о таких подводных камнях, о которых вы даже не подозреваете», – этот лайфхак от предпринимателя Марии Командной можно вынести в эпиграф «Бизнес-Феста», нового проекта Сбера, который дебютировал в Иркутске. Приглашенные практикующие предприниматели рассказали о своем опыте – от социального проекта в маленькой деревне до пересборки себя после выгорания и резкой смены карьерной траектории. Мы записали самые интересные тезисы.
Предприниматели, как и все люди, живут в неидеальном мире. Каждый здесь не только двигается вперёд и побеждает, но иногда совершает ошибки и спотыкается. Кого-то это повергает в шок и ступор, кого-то, наоборот, подстёгивает и наполняет энергией. Опытом преодоления непростых ситуаций на «Бизнес-Фесте» поделились предприниматели из Иркутской области.
Компания «Агат-Авто» с 1 августа стала официальным дилером CHERY в Иркутске. Как говорит директор по развитию Эдуард Борисов, это событие открывает новые горизонты. Теперь главная цель – стать лидером регионального авторынка – стала ближе. По словам Эдуарда, кризис на авторынке, случившийся в 2022 году, не испугал опытных игроков: им потребовался год, чтобы перестроить работу и сформировать новые портфели брендов. О здоровых амбициях и трансформации отрасли – в нашем интервью.
В Свердловском районе Иркутска, на улице Академической, открылся офис продаж нового ЖК бизнес-класса «Автограф». «Это не просто место встречи покупателя и продавца, а пространство, где начинается новая история каждого жителя “Автографа”», – говорит руководитель отдела продаж Ольга Контимирова. Как устроен офис продаж? Что будет с ценами на новостройки? Какие финансовые инструменты предлагает застройщик покупателям? И чем новый ЖК особенно нравится будущим жителям?
Открытие большого пятизвездочного отеля – событие для Иркутска, несомненно, значимое. О проекте RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* как о гостинице категории «пять звезд» теперь можно говорить официально: российская аккредитованная организация Premier-Deal провела классификацию объекта и выдала «Родине» свидетельство. Как говорит директор Premier-Deal Марианна Королева, «пять звезд» – это забота о госте в каждой мелочи, каждую секунду, «это Bugatti гостиничного бизнеса». Мы поговорили с экспертом о нюансах квалификации, о «маст-хэв» для отелей категории «пять звезд» и о том, как определить потребность рынка в премиальных гостиницах.
«Патроны Парк» признан лучшим в номинации «Поселок класса Комфорт» престижной федеральной премии «Поселок года». Концептуальный подход к архитектуре, бережное отношение к природе, мультисоциальность и высокая ликвидность проекта произвели впечатление на профессиональное жюри. Что позволило реализовать «Патроны Парк» в короткие сроки? Как MetaEstate планирует развивать загородный рынок дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель компании Дмитрий Кузнецов.
Жителю «Патроны Парка» Андрею Благушка, как и многим его соседям, хочется, чтобы в поселке было красиво, чисто и хорошо: «Как в дорогом пригороде Лос-Анджелеса, только вместо пальм – сосны, а вместо моря – залив». А еще – чтобы изначальная концепция поселка сохранялась, правила соблюдались, а капитализация недвижимости – росла. Именно это стало главной мотивацией для 36-летнего предпринимателя стать председателем товарищества собственников недвижимости. Чем живет «Патроны Парк» сегодня? Какие задачи решает ТСН? И как сделать так, чтобы дома в поселке дорожали с годами?
Одна из важных особенностей «Патроны Парка» – его мультисоциальность. Девелопер изначально привлекал в проект покупателей «не по кошельку, а по ценностям». Здесь живут люди, которым близка органическая архитектура, забота о природе, но при этом – разного достатка. Кто-то построил коттедж площадью 600 кв. м на участке в 25 соток, а кто-то – как, например, блогер, мать троих детей Ольга Срабионова – небольшой дом на четырех сотках в Коттеджных кварталах. Мы попросили Ольгу рассказать о своем опыте.
«На днях 12-летняя дочь попросила меня научить ее делать рогатку. Я считаю, это победа», – смеется Сергей Абрамов, руководитель отдела продаж MetaEstate и один из первых жителей «Патроны Парка». Подарить дочерям настоящее детство – с играми на свежем воздухе и живым общением – было для него главной мотивацией переехать за город. Как живется главному продажнику «Патроны Парка» по соседству с бывшими клиентами? За что он любит свой «поселок в лесу»? И почему ни за что не вернется в город?
С наступлением нового делового сезона вектор внимания покупателей смещается в сторону офисного гардероба, а также в направлении образов для театра, официальных приемов и торжеств. И сегодня российский рынок дизайнерской одежды транслирует аудитории по-настоящему конкурентоспособное предложение. Одним из хедлайнеров продвижения отечественной моды в Иркутской области является сообщество Glance Studio*. С 2015 года магазины Glance Studio знакомят сибирскую публику с отечественными художниками-модельерами, прививая ей культуру формирования гардероба на основе вещей, произведенных в России.
«Счастье в основе» – под таким слоганом прошла церемония установки памятного знака на стройплощадке жилого комплекса комфорт-класса «Автор» в Свердловском районе. Это уже четвертый проект компании alfa Development в Иркутске и, как отметил её сооснователь Алексей Чудаков, один из самых любимых. Газета Дело побывала на празднике и выяснила, в чём заключаются счастливые особенности нового ЖК и на какой стадии находится его строительство.
«Человеку нужен человек» – именно этот посыл часто звучит со сцены Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего». Каждый месяц эксперты, бизнесмены, политики и просто заинтересованные иркутяне собираются вместе, чтобы выступить, обменяться опытом, завести нужные знакомства. Мероприятие проходит в Иркутске на протяжении двух лет, и каждый раз его организатор Елена Савенкова старается придумать что-то новое.
Ресторан без снобизма – такой была изначальная идея камерного ресторана «33 вино и тапас». Как менялась концепция заведения со временем? Что лежит в основе его многолетней популярности? Каким будет ресторанный бизнес Иркутска в ближайшем будущем? И стоит ли ждать появления на рынке федеральных игроков? Эти и другие вопросы Газета Дело обсудила с Дмитрием Калиновским – управляющим известным иркутским рестораном «33 вино и тапас».
«Мы уперлись в потолок», «Не могу набрать команду», «Продажи не растут» – запросов, с которыми обращаются предприниматели к бизнес-эксперту по систематизации бизнеса Ирине Янтаровой, много. Уже более 100 компаний получили рекомендации эксперта, готового помогать малому бизнесу решать проблемы системно. За плечами Ирины – экономическое образование, три собственных бизнеса, работа в крупных региональных и федеральных компаниях, 20-летний предпринимательский опыт. А ныне – умение любить чужой бизнес, погружаться в него с головой и находить возможности для масштабирования.
Олег Дерипаска – один из известных российских предпринимателей, активно инвестирующий в развитие Сибири, – в минувшее воскресенье встретился с иркутскими предпринимателями. На встрече обсудили проблемы развития бизнеса, вопросы формирования городской инфраструктуры, особенности развития культуры и туризма в Прибайкалье.
Кредитный портфель розничных клиентов ВТБ в Иркутской области по итогам первого полугодия увеличился на 3,6% и достиг 94,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения на счетах в банке по итогам полугодия вырос на 14%, до 136 млрд рублей. Во втором полугодии спрос на кредиты ждет «охлаждение», а объем сбережений продолжит расти, отмечают в банке.
В центре Иркутска, на улице Грязнова, возводится клубный дом, который станет новым символом премиального жилья в исторической части города. Этот проект сочетает в себе изысканность, комфорт и современную технологичность. Жилье нового уровня, в котором каждая деталь продумана до мелочей, в том числе и освещение. О нем рассказала Светлана Мичкаева, директор компании Центрсвет Иркутск.
«Развивая себя, развиваем город» – под таким девизом проходят встречи в дискуссионном клубе «PRO Иркутск», организованном несколько лет назад компанией Эн+ по инициативе её основателя Олега Дерипаски. Встречи с интересными людьми из разных сфер всегда вызывают интерес у активных горожан. В августе героем «PRO Иркутск» стал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров. Он рассказал о том, чем сейчас живут иркутские энергетики, какие задачи решают и когда будут строиться новые электростанции.
Еще 15 лет назад иркутянка Анна Карбан и не думала, что свяжет свою жизнь с цветочным бизнесом. Однако увлечение флористикой стало для нее делом жизни. Начав бизнес с 60 тысяч рублей, сегодня Анна управляет компанией KARBAN, известной на рынке цветочной розницы. Какие испытания стали для предпринимательницы проверкой на прочность? Почему она не боится конкурентов? Об этом и многом другом – в рубрике «Свое дело».
На площадке «Предпринимательство», организованной Центром «Мой бизнес» Иркутской области совместно с министерством по молодежной политике региона, с 12 по 15 августа собрались более 120 участников: молодых предпринимателей, самозанятых и активистов.
Сократится минимальный срок гарантии на объект строительства. Появится постоянное ограничение ответственности за нарушение договора. Значительно снизится штраф за неисполнение в добровольном порядке требований дольщика-потребителя. Об этом и не только расскажем в обзоре.