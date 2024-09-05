Сбер снизил ставку по торговому эквайрингу для новых клиентов

Если покупатель платит по QR или биометрии, ставка по эквайрингу составит всего 0,3%, а если банковской картой — 1%.

Сбер предложил новым корпоративным клиентам специальные условия по эквайрингу: если оплата пройдёт по QR или биометрии ставка по эквайрингу составит всего 0,3%, а если покупатель оплатит покупку на терминале банковской картой — 1%. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на IX Восточном экономическом форуме.

Низкая ставка будет действовать 6 месяцев при обороте по эквайрингу до 300 тыс. рублей. Как только оборот превысит эту цифру, всё, что свыше, будет рассчитываться по стандартным тарифам. Скидку получат клиенты Сбера, которые заключат договор на эквайринг на условиях публичной оферты со счетом зачисления выручки в Сбере с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года.

«Наши новые терминалы позволяют принимать оплату любыми способами — картами, биометрией, по QR-коду, через SberPay или СБП. И сегодня каждый третий терминал в стране уже принимает оплату «улыбкой». Мы видим интерес к новым методам оплату у самих покупателей: более 30 млн физлиц в Сбере сдали биометрию и могут оплачивать покупки, даже если у них с собой нет ни карты, ни смартфона. Уверен, наше предложение поможет популяризовать технологию еще больше и станет для российского ритейла еще одним шагом в эру цифровизации», — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.