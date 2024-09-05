​​​​​​​Открыть свой бизнес помогут молодым мамам в Иркутске

Центр "Мой бизнес" приглашает жительниц Иркутской области на образовательную программу "Мама-предприниматель". Сбер выступил партнером проекта. К участию приглашаются женщины с несовершеннолетними детьми (матери, усыновители, опекуны), у которых нет своего бизнеса, самозанятые, а также с зарегистрированными ИП, но не более 1 года.

Участниц ждет 5-дневный образовательный интенсив, обучение основам ведения бизнеса, знакомство с успешными женщинами-предпринимателями, разработка и защита собственных бизнес-проектов.

"Мама-предприниматель" — уникальная федеральная программа, направленная на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми, мамы в декретном отпуске могут получить необходимые для успешного старта в бизнесе знания, поддержку единомышленников и начальный капитал.

Обучение пройдет в формате тренинга, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план.

Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость предложенных стартапов.

Лучший проект регионального этапа получит грант в размере 100 тысяч рублей.

Победитель перейдет на федеральный этап программы "Мама-предприниматель" и поборется за гранты на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Зарегистрироваться для участия в программе и узнать подробности можно на сайте мамапредприниматель.рф . Заявки принимаются до 9 сентября 2024 года включительно.

По итогам предварительного отбора в образовательной программе примут участие 30 женщин.

Даты проведения проекта в Иркутске: с 16 по 20 сентября 2024 года.

«Программа “Мама-предприниматель” становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 000 заявок, участницами всех треков стали 35 000 женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки», – Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ.

«“Мама-предприниматель” – проект, особенный по своей направленности, формату и пользе. Он предоставляет реальные возможности для развития женского предпринимательства. Уверен, что в финале мы увидим яркие и интересные идеи, которые в скором времени воплотятся в жизнь. Сбер готов поддержать как начинающих предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть собственный бизнес. Мы готовы предоставить как банковские услуги, необходимые для легкого старта предпринимательской деятельности, так и нефинансовые сервисы», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Женщина должна иметь возможности для своей реализации как внутри семьи, так и в бизнесе. И наша задача – показать все возможные пути тем, кто хочет развиваться в предпринимательстве. В прошлом году почти сотня человек подали заявку, были выбраны 35 участниц. На финальную защиту был представлен 21 проект. Сейчас в это число можете войти и вы. Если вы чувствуете в себе желание начать свое дело – это может стать для вас стартом к своей мечте!», – Диляра Окладникова, директор центра «Мой бизнес».

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.