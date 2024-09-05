Более 5 млн тонн топлива отгрузит угольный дивизион Эн+ до конца года на входящие в энергохолдинг ТЭЦ

Угольные предприятия Эн+ до конца 2024 года отгрузят более 5 млн тонн топлива на теплостанции Иркутской области с начала отопительного сезона. Это на 30% или 1,2 млн тонн угля больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки, обеспечивающее устойчивую работу энергосистемы Иркутской области, уже начались.

Почти 50% отгрузок приходится на ангарские ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10, около 20% направляется на Ново-Иркутскую ТЭЦ, обеспечивающую светом и теплом Иркутск и Иркутский район, где проживает пятая часть всего населения Приангарья. Горняки и энергетики делают все возможное, чтобы зимой в домах жителей Приангарья было тепло и светло.

«Уже несколько лет мы наблюдаем стабильный рост объемов потребления топлива с разрезов угольного дивизиона Эн+. Итоги отопительного сезона 2023-2024 показали стопроцентную готовность предприятий справиться с любыми производственными задачами и обеспечить необходимый объем поставок на станции Байкальской энергетической компании. Напомню, что весной мы достигли рекордных показателей месячной отгрузки за последние десять лет. Но, учитывая прогнозы наших коллег энергетиков и продолжающийся рост потребления угля, есть вероятность, что впереди нас ждут новые рекорды», – Андрей Давыдов, директор по развитию угольного бизнеса МКОО Эн+Холдинг.

Угольный дивизион основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ стоит в начале длинной производственной цепочки, обеспечивающей светом и теплом дома жителей Приангарья. Помимо входящих в энергохолдинг ТЭЦ, топливо отгружается на местные котельные. Планируемый объем поставок на них до конца года – пятьсот тысяч тонн. Для стабильной и бесперебойной работы всех станций и объектов ЖХК компания поставляет твердое топливо с разрезов Иркутской области и Красноярского края.