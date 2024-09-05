Иркутская область заключила семь соглашений на ВЭФ-2024

Иркутская область на IX Восточном экономическом форуме заключила семь соглашений, в том числе одно инвестиционное на сумму 84,4 млрд рублей. Финальным и ключевым событием ВЭФ-2024 стала пленарная сессия, на которой выступил президент России Владимир Путин. Участие в ней принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото Юлии Егоровой, фотобанк Росконгресса

Президент в ходе своего доклада отметил, что на последних трех Восточных экономических форумах подписаны соглашения более чем на 10,5 трлн рублей.

– Наш Дальний Восток является огромным пространством для инициативы создания сложнейших проектов и новых отраслей. Он стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности, – сказал он.

Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать развитие транспортной доступности Сибири и Дальнего Востока, в том числе сделать БАМ полностью двупутным и электрифицированным. Для этого предстоит проложить более трёх тысяч километров железнодорожного полотна.

– Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать, в том числе с помощью механизмов концессии, привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов. Сейчас только мы этот вопрос обсуждали с коллегами – модераторами соответствующих сессий, – отметил Владимир Путин.

– Владимир Владимирович отметил, что модернизация БАМа является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР. Сейчас, в год 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, это имеет особенное значение. Уверен, модернизация даст новый толчок развития городам и поселкам Прингарья, через которые проходит магистраль, а также экономическому развитию Иркутской области и России в целом, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Также глава государства подчеркнул, что будет продолжен масштабный проект по созданию скоростных автомобильных магистралей, которые пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана.

– Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Будет сформирован единый транспортный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков, – сказал Владимир Путин.

Кроме того, в ходе выступления Владимир Путин заявил о запуске на Дальнем Востоке производств гражданских беспилотников, о продолжении наращивания научного и образовательного потенциала региона, о наращивании грузопотока по Северному морскому пути, о выделении дополнительно 100 млрд рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов, и многом другом.

Подводя итоги работы на ВЭФ, Игорь Кобзев отметил, что Правительство Иркутской области заключило семь соглашений, в том числе одно инвестиционное. Делегация региона провела десять встреч, а Игорь Кобзев представил интересы региона на четырех дискуссионных площадках.

Наиболее значимым соглашением стал документ о социально-экономическом сотрудничестве, подписанный с ПАО «Объединенной авиастроительной корпорацией» и ПАО «Яковлев». Кроме этого, на форуме состоялись встречи с руководством двух золотодобывающих компаний о реализации на территории двух крупных инвестпроектов, одно из производств будет запущено уже через год. Также были заключены соглашения, направленные на развитие экспортного потенциала бизнес-сообщества Приангарья, цифровизацию региона и развитие высокотехнологичной современной инфраструктуры, сохранение биологического разнообразия и воспроизводства уникальных водных биологических ресурсов озера Байкал и другие.