Составлен атлас сельских путешествий по Сибири и Дальнему Востоку

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Россельхозбанк представил проект «Россия от края до края», посвященный развитию сельского туризма в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект включает в себя сборник направлений сельского туризма, иллюстрированный красочными фотографиями и описанием уникальных достопримечательностей, культурных особенностей и гастрономических традиций.

Сборник направлений содержит информацию о разнообразных вариантах сельского туризма, включая фермерские хозяйства, этнокультурные комплексы, экопарки, традиционные поселения, дегустации местной продукции и многое другое. Проект сопровождается яркими и запоминающимися фотографиями, которые демонстрируют красоту сибирской и дальневосточной природы, а также уникальные особенности каждого региона.

«Огромные просторы Сибири и Дальнего Востока, занимающие треть территории России, - это кладезь нетронутой природы и захватывающих дух ландшафтов. Эти территории обладают огромным туристическим потенциалом, который ждет своего часа. При правильной стратегии развития Сибирь и Дальний Восток могут стать жемчужинами на карте российского туризма, привлекая путешественников со всего мира. Представленный на ВЭФ проект Россельхозбанка является отличным примером инициативы, направленной на развитие сельского туризма и содействие экономическому развитию этих территорий. Проект демонстрирует большой потенциал для привлечения туристов и создания новых рабочих мест в сельских районах Сибири и Дальнего Востока», - комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

По мнению экспертов РСХБ, колоссальными туристическими возможностями обладают такие точки притяжения, как:

Хабаровский край – это не только дикая природа и богатая история, это и место, где гурманы могут открыть для себя необычные кулинарные изыски, в том числе – блюда из улиток. В сердце Хабаровского края зародился новый, необычный проект – улиточная ферма «Голос Хехцира». Название, вдохновленное древним названием Хабаровска, отражает связь проекта с местной историей и культурой.

Приморский край – морская ферма «Дальстам», расположенная в заливе Петра Великого, является одним из крупнейших производителей морепродуктов в России и символом возрождения аквакультуры в регионе.

Иркутская область – Среди вековой тайги, в предгории Саян расположилось заповедное место сибирских старообрядцев, - село Хор-Тагна. Удаленность от цивилизации сохранила здесь впечатляющую природу и элементы культуры разных народов в почти нетронутом виде. Хор-Тагну можно назвать хранительницей сибирского духа и вековых традиций. Местный колорит и радушие селян надолго запомнятся всем, кто посетит деревню. А главные достопримечательности связаны с ее уникальным ландшафтом.

Республика Саха (Якутия) – на севере республики в окружении бескрайней тайги и мерцающей синевы озера расположился уникальный экокомплекс Naraada Village. Это место, где можно почувствовать дух Якутии: комплекс построен в традиционном якутском стиле, с уютными деревянными домиками, оформленными с использованием элементов национального декора.

Алтайский край – кладезь природных богатств, живописных пейзажей и древних традиций. Одно из самых ярких мест этого края – маральник в селе Никольское. Хозяйство расположено в окружении гор, лесов и рек, в котором туристы могут почувствовать настоящую жизнь в сельской местности, познакомиться с местными жителями и отдохнуть от городской суеты.

Статистика платформы Своё За городом РСХБ демонстрирует значительный рост интереса россиян к сельским маршрутам в Сибири и на Дальнем Востоке: аналитики констатируют рост заказов в два раза на агропутешествия в летний сезон 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот тренд свидетельствует о растущей популярности агротуризма: россияне все больше интересуются сельской жизнью, природными красотами и аутентичными культурами.

«Мы хотим показать, что Россия богата не только мегаполисами, но и удивительными сельскими территориями. Наша цель – вдохновить жителей нашей страны на путешествия и новые открытия в Сибири и на Дальнем Востоке», – добавляет Елена Батурова.