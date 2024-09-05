Всероссийский слёт волонтёров пройдет на Байкале

С 7-го по 9-е сентября в Иркутской области на Байкале под эгидой Сбера пройдет Всероссийский слёт волонтёров, на который соберутся более 400 волонтеров из России, Индии и Беларуси.

Организаторы приготовили для добровольцев большую программу: панельные дискуссии на актуальные вопросы развития волонтёрства и его влияния на общество, бизнес и человека.

Также участники Слёта проведут полевой день: будут высаживать саженцы сосны и чистить берега Байкала от мусора, дно озера — от брошенных сетей, шин, шпал и обустраивать экотропы.

«Место для Всероссийского слёта волонтеров выбрано не случайно. Мы все объединены любовью, ответственностью и заботой перед Байкалом Волонтеры играют важную роль в сохранении уникальной природы этого региона. Их усилия направлены на поддержание экологического баланса и сохранение природного наследия Байкала для будущих поколений», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Всероссийский слёт волонтёров Сбера — это отличный повод поделиться тем, что происходит на совершенно уникальной природной байкальской территории. Байкал является нашим центром энергии, как вдохновения, так проблем, в том числе связанных с человеком. Возможно, наши практики пригодятся в других российских регионах с помощью активного участия Сбера», — Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь».