Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией

Сбербанк уже установил по всей России около 750 тысяч платежных терминалов, позволяющих проводить операции с помощью биометрии, до конца года доведет их число до миллиона, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.

"Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлены по всей территории России. Мы установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Это прежде всего розничная сеть", - сказал он, отвечая на вопрос о развитии сервиса платежей с помощью биометрии.

Операция длится буквально 2-3 секунды, и оплата проходит улыбкой, пояснил Кузнецов.

"Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все большее и большее количество людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно. В месяц у нас уже цифры таких операций достигают 10 миллионов. А если взять те операции, когда мы верифицируем наших клиентов по биометрии в наших офисах, эта цифра составляет еще плюс как минимум 7 миллионов операций в месяц", - сказал он.