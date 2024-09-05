В Сбербанке считают здоровым состояние застройщиков в России

Состояние рынка новостроек в России можно охарактеризовать как здоровое и устойчивое, все застройщики в портфеле Сбербанка способны обслуживать свои кредиты, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме зампред "Сбера" Анатолий Попов.

"На текущий момент рынок очень здоровый, по крайней мере, все застройщики из нашего кредитного портфеля, а у нас половина рынка, способны обслуживать свои кредиты. Количество сложных ситуаций меньше одного процента, да и эти кейсы не предполагают угрозы завершения проектов, только задержку по вводу", – отметил он.

Банкир подчеркнул, что с 2019 года, когда стройотрасль в России перешла на эскроу-счета, ни у одного девелопера ни разу не было проблем, "связанных со стоимостью строительства или с отсутствием спроса".

"По нашим наблюдениям, эти два фактора не являются определяющими для устойчивости проекта. Трудности, скорее, могут возникнуть с задержками сроков из-за получения разрешительной документации или реконфигурации проекта – когда застройщик по какой-то причине решил, что надо, например, строить не "комфорт", а "бизнес" или, наоборот, не "бизнес", а "комфорт". В остальном рынок новостроек очень устойчивый, тем более что все финансирующие его банки, не только мы, но и наши коллеги из других кредитных организаций, внимательно следят за темпами строительства. Профинансировав проект, мы заинтересованы в том, чтобы проект был завершен, сдан и покупатели недвижимости получили свои квартиры в срок", – сказал Попов.

Вместе с тем, признался он, с учетом происходящего сокращения спроса на первичное жилье из-за завершения массовой программы льготной ипотеки в "Сбере" в ближайшее время собираются отдавать предпочтение более опытным застройщикам – тем, "кто уже зарекомендовал себя, обладает хорошей маркетинговой экспертизой и умеет строить объекты с заданной себестоимостью".

"Для новых участников рынка, конечно, войти на этот рынок будет значительно сложнее", – считает топ-менеджер банка.