Объём средств на депозитах малого бизнеса в Сбербанке за год увеличился в 1,7 раза

Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

"Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он.

Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос.

"В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер.

