Новости

Объём средств на депозитах малого бизнеса в Сбербанке за год увеличился в 1,7 раза

Читайте также:

Число компаний с китайским участием среди клиентов Сбербанка выросло до 9,5 тысяч
5 сентября 2024
Глава Сбера отметил стабилизацию российской экономики
5 сентября 2024

Объём размещённых малыми предпринимателями средств на депозитах в Сбербанке увеличился за год в 1,7 раза и достиг 680 миллиардов рублей в июле, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

"Сбер" отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 миллиардов рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го", - сказал он.

Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос.

"В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок репо, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился", - добавил топ-менеджер.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ВЭФ-2024":
Все материалы сюжета (101)


Реклама на сайте

ВЭФ-2024
Глава Сбера отметил стабилизацию российской экономики
Составлен атлас сельских путешествий по Сибири и Дальнему Востоку
Иркутская область заключила семь соглашений на ВЭФ-2024
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес