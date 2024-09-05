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Сбербанк начал применять ИИ для кредитования застройщиков

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Сбербанк начал применять технологию автоматического принятия решений для проектного финансирования застройщиков, сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме зампред Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, такой подход сокращает общий срок прохождения сделки по кредитованию девелоперского проекта на 20%.

При этом, отметил банкир, полностью выданных и одобренных в автоматическом режиме кредитов в "Сбере" на текущий момент "уже десятки".

"Искусственный интеллект "Сбера" использует актуальные данные о ценах на недвижимость, стоимости строительства, темпах продаж из внешних и внутренних источников, выстраивая кеш-модель для застройщика без помощи реальных сотрудников банка", – добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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